Урок танцев пришлось прервать: имя новой ученицы ошеломило преподавательницу (фото)

Опытная преподавательница танцев была буквально ошеломлена, когда узнала имя новой ученицы. Ее мнение о худшем имени ребенка также поддержали пользователи соцсетей.

Женщина говорит, что это было худшим за все 30 лет работы с детьми, из-за чего она остановила урок. Об этом она рассказала в Reddit.

Женщина рассказала, что за годы преподавания встречала немало странных имен, но это превзошло все. Своей историей она поделилась на Reddit в сообществе tragedeigh — так там называют имена, которые намеренно искажают или придумывают, чтобы они выглядели "уникальнее", чем есть на самом деле.

"Я видела действительно ужасные имена (включая пару из "запретного" списка городских легенд — их мама просто не поняла шутки). Но без сомнения, самая большая tragedeigh, которую я когда-либо встречала, — это Gha'naye", — написала преподавательница.

Она призналась, что неделями до начала занятий пыталась угадать, как произносится это имя. Поэтому решила прервать урок, а на следующее занятие нашла выход из ситуации.

Женщина была шокирована именем одной из учениц Фото: Freepik

"Я перебрала все возможные варианты, но ни один даже близко не был правильным. Ее звали... Дженни", — подытожила преподавательница танцев.

Реакция сети

Пользователи Reddit массово отреагировали на историю — кто-то не скрывал возмущения, другие шутили и делились собственными примерами странных имен. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Так Форрест Гамп и произнес бы "Дженни";

"Моя мама тоже была преподавательницей танцев. Некоторые родители ужасно раздражались, когда она переспрашивала, как пишется или произносится имя их ребенка";

"Никто никогда не может правильно написать ее имя!" — мадам, вы назвали ее Emmileigh. Кажется, это у вас проблемы с правописанием";

"Я убеждаю себя, что она сменила имя уже взрослой. Потому что если это сделали родители — это просто ужас";

"Вот откуда у людей такая тупость называть детей или менять имена под себя таким образом?".

