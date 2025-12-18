Урок танців довелося перервати: ім'я нової учениці приголомшило викладачку (фото)

Досвідчена викладачка танців була буквально приголомшена, коли дізналася ім’я нової учениці. Її думку про найгірше ім'я дитини також підтримали користувачі соцмереж.

Жінка говорить, що це було найгіршим за всі 30 років роботи з дітьми, через що вона зупинила урок. Про це вона розповіла в Reddit.

Жінка розповіла, що за роки викладання зустрічала чимало дивних імен, але це перевершило все. Своєю історією вона поділилася на Reddit у спільноті tragedeigh — так там називають імена, які навмисно перекручують або вигадують, аби вони виглядали "унікальнішими", ніж є насправді.

"Я бачила справді жахливі імена (включно з парою з "забороненого" списку міських легенд — їхня мама просто не зрозуміла жарту). Але без сумніву, найбільша tragedeigh, яку я коли-небудь зустрічала, — це Gha'naye", — написала викладачка.

Вона зізналася, що тижнями до початку занять намагалася вгадати, як вимовляється це ім’я. Тому вирішила перервати урок, а на наступне заняття знайшла вихід із ситуації.

Жінка була шокована іменем однієї з учениць Фото: Freepik

"Я перебрала всі можливі варіанти, але жоден навіть близько не був правильним. Її звали… Дженні", — підсумувала викладачка танців.

Реакція мережі

Користувачі Reddit масово відреагували на історію — хтось не приховував обурення, інші жартували та ділилися власними прикладами дивних імен. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Так Форрест Ґамп і вимовив би "Jenny";

"Моя мама теж була викладачкою танців. Деякі батьки страшенно дратувалися, коли вона перепитувала, як пишеться чи вимовляється ім'я їхньої дитини";

"Ніхто ніколи не може правильно написати її ім'я!" — мадам, ви назвали її Emmileigh. Здається, це у вас проблеми з правописом";

"Я переконую себе, що вона змінила ім’я вже дорослою. Бо якщо це зробили батьки — це просто жах";

"От звідки в людей така тупість називати дітей або змінювати імена під себе таким чином?".

