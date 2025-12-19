Фермеры онлайн: пользователи могут вырастить виртуальные овощи и обменять их на настоящие (видео)

В мире увеличивает свою популярность тренд по виртуальному выращиванию фруктов и овощей, которые потом можно будет обменять на реальные товары. В сети выразили заинтересованность новым способом заработка и обеспечения продуктами.

Сейчас тренд стал вирусным среди жителей страны Восходящего Солнца и постепенно завоевывает мир. Об этом рассказал блогер kirillgissa в своем TikTok.

По словам автора ролика, такие сервисы уже существуют в Индии, на Филиппинах, в Южной Корее и нескольких других странах. Суть этого тренда выглядит как игра Farmville — игрок покупает виртуальный участок и семена, а в реальной жизни настоящие фермеры выращивают выбранную продукцию.

Впоследствии происходят все процесс в игре — выращивание, уход и сбор урожая. В частности, после завершения сбора урожая фермеры продают онлайн свой урожай на тот эквивалент, который заказывали игроки в игровой платформе.

Блогер указывает, что 1 квадратный метр земли для выращивания помидоров стоит почти 200 гривен в эквиваленте. Тогда как клубника будет стоить почти 400 гривен за одну единицу площади.

"Реальная ситуация он-он: геймеры играют, фермеры выращивают", — говорит автор ролика.

Ранее Фокус рассказывал, как ученые научились выращивать овощи на почве из человеческих волос. Исследователи создали уникальный грунт на основе волос человека и успешно вырастили на нем урожай рукколы и бок-чая.

Впоследствии стало известно, что цены на популярные овощи и фрукты в Украине стремительно растут. В то время как огурцы и помидоры подорожали, картофель и белокочанная капуста стали дешевле.