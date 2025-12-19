Фермери онлайн: користувачі можуть виростити віртуальні овочі та обміняти їх на справжні (відео)

В світі збільшує свою популярність тренд з віртуального вирощування фруктів та овочів, які потім можна буде обміняти на реальні товари. В мережі висловили зацікавленість новим способом заробітку та забезпечення продуктами.

Наразі тренд став вірусним серед мешканців країни Вранішнього Сонця та поступово завойовує світ. Про це розповів блогер kirillgissa в своєму TikTok.

За словами автора ролика, такі сервіси вже існують в Індії, на Філіппінах, у Південній Кореї та кількох інших країнах. Суть цього тренду виглядає як гра Farmville — гравець купує віртуальну ділянку та насіння, а в реальному житті справжні фермери вирощують вибрану продукцію.

Згодом відбуваються всі процес в грі — вирощування, догляд та збір врожаю. Зокрема, після завершення збору врожаю фермери продають онлайн свій врожай на той еквівалент, який замовляли гравці в ігровій платформі.

Блогер вказує, що 1 квадратний метр землі для вирощування помідорів коштує майже 200 гривень в еквіваленті. Тоді як полуниця буде вартувати майже 400 гривень за одну одиницю площі.

"Реальна ситуація він-він: геймери грають, фермери вирощують", — каже автор ролика.

