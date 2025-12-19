Обычный снаружи дом на 5 комнат выставили на продажу: интерьер внутри шокирует (фото)

В британском Бернли риэлторы предлагают всем желающим купить довольно уютный снаружи особняк по доступной сумме. Но виды интерьера заставили многих ужаснуться от увиденного на фотографиях.

В то же время в объявлении говорится, что этот "действительно волшебный" каменный дом именно тот, который нужно увидеть, чтобы оценить. Об этом сообщает The Sun.

Агенты из Clifford Smith Sutcliffe пытаются продать дом как захватывающий проект для реконструкции. Они отметили, что нужна "полная программа ремонта, модернизации и восстановления". Фотографии внутри дома, который имеет пять спален и три гостиные, показывают обвалившиеся стены, заплесневелые полы и открытые балки.

Недвижимость трудно узнать: сад и дорожка загромождены зарослями деревьев и кустов. Под хаотичной растительностью, по словам агентов, скрываются пруд и теннисные корты.

Гостиная и лестница дома Фото: The Sun

"Жизнь этой собственности последние годы была на паузе, она стояла молча, ожидая новой главы", — добавили они, изучая фотографии.

Агенты акцентируют на земельном участке площадью 0,4 га и "щедрых размерах гостиных", многие из которых сохраняют "оригинальный характер и шарм". Дом расположен "в уютной аллее" и "в нескольких минутах езды до всех удобств центра Бернли, включая доступ на автомагистраль M65".

Камин и место гостиной со второго ракурса Фото: The Sun

Однако бывшая резиденция известного героя войны капитана Г.В. Джорджа Гафнера явно видела лучшие времена. В объявлении также есть фотография дома до того, как его поглотили заросли, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей ценой в 300 тысяч фунтов (почти 17 млн гривен).

Она показывает вход с очаровательной синей отделкой крыши и старинной брусчаткой, ведущей через сад к двери. Сегодня эта некогда уютная картина почти полностью скрыта под хаотичной растительностью, оставляя лишь тень былого шарма.

"Рекомендуется осмотр с сопровождением для серьезных покупателей, и, учитывая заинтересованность, советуем делать это как можно быстрее", — указывают риелторы.

Одна из комнат дома Фото: The Sun

Реакция соцсетей

Интернет-пользователи и соискатели недвижимости раскритиковали объявление, высмеивая ужасное состояние дома. Многие отметили, что дом "оставили гнить", и даже за деньги они бы не взялись за этот проект, не говоря уже о дорогой цене.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Обожаю структуру дома и эту дорожку к входу. Но я не могу это восстановить";

"Что мы здесь видим? Повреждение водой? Пожар? Или все сразу?";

"Цена явно слишком большая для состояния дома и района";

"300 тысяч за это?! Ты вы шутите! Ремонт явно обойдется дороже".

