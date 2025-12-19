Звичайний ззовні будинок на 5 кімнат виставили на продаж: інтер'єр усередині шокує (фото)

У британському Бернлі рієлтори пропонують всіх охочим купити доволі затишний ззовні маєток за доступною сумою. Та види інтер'єру змусили багатьох жахнутися від побаченого на світлинах.

Водночас в оголошення йдеться, що ця "справді чарівна" кам'яна оселя саме та, яку потрібно побачити, щоб оцінити. Про це повідомляє The Sun.

Агенти з Clifford Smith Sutcliffe намагаються продати будинок як захопливий проєкт для реконструкції. Вони зазначили, що потрібна "повна програма ремонту, модернізації та відновлення". Фотографії всередині будинку, який має п’ять спалень та три вітальні, показують обвалені стіни, запліснявілі підлоги та відкриті балки.

Нерухомість важко впізнати: сад і доріжка захаращені заростями дерев та кущів. Під хаотичною рослинністю, за словами агентів, ховаються ставок та тенісні корти.

Вітальня та сходи будинку Фото: The Sun

"Життя цієї власності останніми роками було на паузі, вона стояла мовчки, чекаючи на нову главу", — додали вони, вивчаючи світлини.

Агенти акцентують на земельній ділянці площею 0,4 га та "щедрих розмірах віталень", багато з яких зберігають "оригінальний характер і шарм". Будинок розташований "у затишній алеї" та "за кілька хвилин їзди до всіх зручностей центру Бернлі, включно з доступом на автомагістраль M65".

Комин і місце вітальні з другого ракурсу Фото: The Sun

Проте колишня резиденція відомого героя війни капітана Г.В. Джорджа Гафнера явно бачила кращі часи. У оголошенні також є фотографія будинку до того, як його поглинули зарості, щоб зацікавити потенційних покупців ціною в 300 тисяч фунтів (майже 17 млн гривень).

Вона показує вхід із чарівною синьою обробкою даху та старовинною бруківкою, що веде через сад до дверей. Сьогодні ця колись затишна картина майже повністю прихована під хаотичною рослинністю, залишаючи лише тінь колишнього шарму.

"Рекомендується огляд за супроводом для серйозних покупців, і, враховуючи зацікавленість, радимо робити це якнайшвидше", — вказують рієлтори.

Одна з кімнат будинку Фото: The Sun

Реакція соцмереж

Інтернет-користувачі та шукачі нерухомості розкритикували оголошення, висміюючи жахливий стан будинку. Багато зазначили, що будинок "залишили гнити", і навіть за гроші вони б не взялися за цей проєкт, не кажучи вже про дорогу ціну.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Обожнюю структуру будинку і цю доріжку до входу. Але я не можу це відновити";

"Що ми тут бачимо? Пошкодження водою? Пожежа? Або все одразу?";

"Ціна явно завелика для стану будинку та району";

"300 тисяч за це?! Ти ви жартуєте! Ремонт явно обійдеться дорожче".

