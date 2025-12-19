Двойная удача: супруги решили рискнуть и снова стали миллионерами (фото)

Валлийская пара Ричард и Фей Дэвис считают одним из самых счастливых семейств на Туманном Альбионе. Однако дело заключается в их любви к риску, который уже делал супругов состоятельными людьми.

В 2018 году пара выиграла в лотерею 1 миллион фунтов (56,3 млн грн), а в конце ноября уже в этом году они снова стали миллионерами. Об этом сообщает Daily Star.

"Мы всегда верили, что [новый] выигрыш возможен. После первого £1 млн мы встретили сотни других счастливчиков и поняли: сказки случаются на самом деле! Мы знали, что шансы на повторный выигрыш невероятны, но мы доказываем: если веришь — всё возможно", — говорит Фей

Несмотря на два солидных выигрыша, пара не собирается бросать собственную работу. Госпожа Дэвис говорит, что после первого выигрыша она подумывала уволиться из больницы, но решила продолжить свое образование, а затем — открыла собственную медицинскую практику.

Ричард добавляет, что в 2018-м покинул парикмахерское дело и начал заниматься компанией по услугам курьерской доставки. Сейчас мужчина отмечает, что он чувствует себя счастливым и работает в свое удовольствие.

Супруги Дэвис снова выиграли миллион Фото: Daily Star

"Все спрашивают, что будем делать дальше, и честно говорим — пока не знаем. В первый раз мы дарили людям машины, минивэн для местной регбийной команды, помогали семье и друзьям. На этот раз — просто будем наслаждаться моментом", — говорит мистер Дэвис.

Ричард объяснил, что выигрыш пришел после четырех небольших выигрышей до этого. А 26 ноября стало ясно, что они с женой снова сорвали джекпот.

"Этот выигрыш не произошел просто покупкой счастливого билета — он пришел через четыре подряд розыгрыша! Каждый раз, когда мы угадывали два номера, мы получали билеты на следующий розыгрыш вплоть до выигрыша. Так и случилось с нами", — говорит британец.

Старший советник победителей Национальной лотереи Энди Картер отметил, что радует, как изменилась жизнь пары после первого выигрыша. В то же время вторая победа супругов стала сюрпризом, но не удивила оператора лотереи.

"Второй выигрыш будет не менее значимым. Выигрывать дважды редко, но не невозможно. Сейчас в Великобритании уже более 7700 миллионеров, и новые победители появляются каждый день. Возможно, кто-то из ваших соседей также может получить звонок о выигрыше!" — резюмирует мистер Картер.

