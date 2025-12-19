Подвійна вдача: подружжя вирішило ризикнути і знову стало мільйонерами (фото)

Валлійська пара Річард і Фей Девіс вважають одним з найщасливіших сімейств на Туманному Альбіоні. Однак справа полягає у їхній любові до ризику, який вже робив подружжя заможніми людьми.

У 2018 році пара виграла в лотерею 1 мільйонів фунтів (56,3 млн грн), а наприкінці листопада вже цього року вони знову стали мільйонерами. Про це повідомляє Daily Star.

"Ми завжди вірили, що [новий] виграш можливий. Після першого £1 млн ми зустріли сотні інших щасливчиків і зрозуміли: казки трапляються насправді! Ми знали, що шанси на повторний виграш неймовірні, але ми доводимо: якщо віриш — все можливо", — каже Фей

Попри два солідні виграші, пара не збирається кидати власну роботу. Пані Девіс каже, що після першого виграшу вона подумувала звільнитися з лікарні, але вирішила продовжити свою освіту, а потім — відкрила власну медичну практику.

Річард додає, що у 2018-ому покинув перукарську справу та почав займатися компанією з послуг кур'єрської доставки. Наразі чоловік відзначає, що він почувається щасливим і працює у своє задоволення.

Подружжя Девісів знову виграло мільйон Фото: Daily Star

"Усі питають, що робитимемо далі, і чесно кажемо — поки що не знаємо. Першого разу ми дарували людям машини, мінівен для місцевої регбійної команди, допомагали родині та друзям. Цього разу — просто насолоджуватимемося моментом", — каже містер Девіс.

Річард пояснив, що виграш прийшов після чотирьох невеликих виграшів до цього. А 26 листопада стало ясно, що вони з дружиною знову зірвали джекпот.

"Цей виграш не стався просто купівлею щасливого білета — він прийшов через чотири підряд розіграші! Кожного разу, коли ми вгадували два номери, ми отримували квитки на наступний розіграш аж до виграшу. Так і трапилося з нами", — говорить британець.

Старший радник переможців Національної лотереї Енді Картер зазначив, що тішить, як змінилося життя пари після першого виграшу. Водночас друга перемога подружжя стало сюрпризом, але не здивувало оператора лотереї.

"Другий виграш буде не менш значущим. Вигравати двічі рідко, але не неможливо. Зараз у Великій Британії вже понад 7700 мільйонерів, і нові переможці з’являються щодня. Можливо, хтось із ваших сусідів також може отримати дзвінок про виграш!" — резюмує містер Картер.

