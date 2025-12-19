Знаменитый хит на Netflix изменил жизнь девушки: теперь она тоже живет в Париже (видео)

23-летняя британка Амелия Фрай всегда была фанаткой суперхитового сериала "Эмили в Париже", а со временем задумалась о переменах в своей жизни. Она признается, что практически полностью повторила судьбу главной героини шоу.

После переезда в столицу Франции, она учится в университете и работает в сфере SMM, как и героиня Лили Коллинз в сериале. Об этом она рассказала в интервью WhatstheJam.

"Я, к сожалению, не имею зарплаты, чтобы покупать столько дизайнерской одежды, как Эмили, но в целом в плане работы и повседневной жизни все довольно похоже", — рассказала уроженка британского Вулверхэмптона.

Она отмечает, что ее бойфренд, как у Эмили, тоже француз. Поэтому в ее вселенной сейчас, шутит Амелия, она "выбрала Габриэля". Кроме того, они оба работают в SMM-сфере и ведут собственные страницы в соцсетях.

"Мой обычный день — это встречи, съемки контента для клиентов, много административной работы, а потом, возможно, ужин вне дома или инфлюенсерские мероприятия, если на той неделе меня куда-то пригласят. Каждую пятницу я обычно хожу на бранч со своими друзьями-экспатами. Я обожаю этот сериал. Когда моя жизнь была не такой веселой, как кажется сейчас, он был для меня отличным побегом от реальности. Собственно, именно из-за "Эмили в Париже" я заинтересовалась маркетингом", — рассказывает британка.

Хотя Амелия признает, что сам сериал довольно точный, но довольно "романтизированный". По словам героини истории, с каждым сезоном реализм начинает превалировать над вымыслом.

Сейчас британка говорит, что всегда хотела жить во Франции. Поэтому надеется получить французское гражданство уже в ближайшие два года.

"Когда я впервые приехала в Париж в 16 лет, я влюбилась в этот город и сразу поняла, что хочу здесь жить. Я считаю, что это лучший город в мире, хотя он иногда имеет плохую репутацию — особенно если люди видят только туристические районы. И мне очень нравится здесь работать. Кажется, здесь множество возможностей, а баланс между работой и жизнью просто замечательный", — подчеркивает Амелия.

По словам девушки, жизнь в Париже и Вулверхэмптоне были довольно разными, потому что если сравнивать их, то малая родина окажется лишь "пригородом" французской столицы. Особенно бросается в глаза время работы различных заведений и магазинов.

"Даже сейчас [родной] город очень тихий: большинство магазинов закрываются [довольно рано]. А в Париже все всегда открыто, и здесь гораздо больше жизни. Поэтому я — уже полностью настоящая французская девушка", — резюмирует Амелия.

