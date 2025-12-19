Знаменитий хіт на Netflix змінив життя дівчини: тепер вона теж живе в Парижі (відео)

23-річна британка Амелія Фрай завжди була фанаткою суперхітового серіалу "Емілі в Парижі", а згодом задумалася про зміни у своєму житті. Вона зізнається, що практично повністю повторила долю головної героїні шоу.

Після переїзду до столиці Франції, вона навчається в університеті та працює у сфері SMM, як і героїня Лілі Коллінз у серіалі. Про це вона розповіла в інтерв'ю WhatstheJam.

"Я, на жаль, не маю зарплати, щоб купувати стільки дизайнерського одягу, як Емілі, але загалом у плані роботи й повсякденного життя все досить схоже", — розповіла уродженка британського Вулвергемптона.

Вона відзначає, що її бойфренд, як в Емілі, теж француз. Тож у її всесвіті нині, жартує Амелія, вона "обрала Габріеля". Крім того, вони обидвоє працюють в SMM-сфері та ведуть власні сторінки в соцмережах.

"Мій звичайний день — це зустрічі, зйомки контенту для клієнтів, багато адміністративної роботи, а потім, можливо, вечеря поза домом або інфлюенсерські заходи, якщо того тижня мене кудись запросять. Щоп'ятниці я зазвичай ходжу на бранч зі своїми друзями-експатами. Я обожнюю цей серіал. Коли моє життя було не таким веселим, як здається зараз, він був для мене чудовою втечею від реальності. Власне, саме через "Емілі в Парижі" я зацікавилася маркетингом", — розповідає британка.

Відео дня

Хоча Амелія визнає, що сам серіал є доволі точним, але доволі "романтизованим". За словами героїні історії, з кожним сезоном реалізм починає превалювати над вигадкою.

Нині британка каже, що завжди хотіла жити у Франції. Тому сподівається отримати французьке громадянство вже в найближчі два роки.

"Коли я вперше приїхала до Парижа у 16 років, я закохалася в це місто й одразу зрозуміла, що хочу тут жити. Я вважаю, що це найкраще місто у світі, хоча воно іноді має погану репутацію — особливо якщо люди бачать лише туристичні райони. І мені дуже подобається тут працювати. Здається, тут безліч можливостей, а баланс між роботою та життям просто чудовий", — підкреслює Амелія.

За словами дівчини, життя в Парижі та Вулвергемптоні були доволі різними, бо якщо порівнювати їх, то мала батьківщина виявиться лише "передмістям" французької столиці. Особливо впадає в око час роботи різноманітних закладів і магазинів.

"Навіть зараз [рідне] місто дуже тихе: більшість магазинів закриваються [доволі рано]. А в Парижі все завжди відчинено, і тут значно більше життя. Тому я — вже повністю справжня французька дівчина", — резюмує Амелія.

Раніше Фокус розповідав про те, як у Парижі стартувала оригінальна лотерея. Замість грошового призу учасники можуть виграти шанс бути похованими на одному з найзнаменитіших кладовищ французької столиці.

Згодом стало відомо, що відомо про п'ятий сезон популярного шоу. За словами творців серіалу на Netflix, цей сезон обіцяє ще більше кохання, інтриг і несподіваних поворотів.