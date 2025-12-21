Соседи жаловались на рождественские гирлянды женщины: она придумала, как проучить наглецов (фото)

Жительница Британии уже два года живет в своем доме, но ее соседи постоянно жалуются на выбор декора и даже на ухоженный сад. Поэтому женщина придумала план мести для своих надоедливых соседей.

Женщина рассказывает, что украсила дом перед праздником, параллельно ремонтируя жилье собственными силами. Однако постоянно сталкивается с критикой со стороны соседей, сообщает The Mirror.

"Этим летом через дорогу от меня поселилась пожилая пара и начала ворчать буквально обо всем, что я делала. Им не нравилось все, что я делаю — цвет моей входной двери казался им отвратительным, а разноцветные цветы в саду они просто ненавидели", — написала она.

Несмотря на пустяковые замечания, британка заподозрила, что настоящая причина недовольства заключается в том, что она — молодая и одинокая женщина, которая живет одна в большом доме. Раньше соседи даже расспрашивали ее, как она может позволить себе такую недвижимость с одним доходом.

"Я пыталась их игнорировать вплоть до Рождества. Я повесила гирлянды и несколько надувных фигур — ничего такого, чего не делают другие соседи. Но эта пара начала ворчать сразу. Их просто оскорбляло само Рождество", — вспоминает героиня истории.

Гирлянда вызвала новый конфликт с соседями Фото: Pixels

В ответ на постоянное недовольство праздничными украшениями женщина призналась, что каждый раз добавляла еще больше декора. Когда соседи увидели новые изменения, то просто замолчали.

"Я просто улыбалась и добавляла еще. На этом этапе мой дом, наверное, видно с Марса", — иронично подытоживает героиня истории.

Реакция соцсетей

Большинство пользователей не смогли сдержать смех, а некоторые поделились собственными историями о проблемных соседях. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"После того, как я переехал, женщина через дорогу сказала, что хотела купить мой дом, но он слишком уродлив. Я ответил: "Ну вот, теперь вы можете смотреть на него целый день, каждый день";

"Декораторка как-то рассказала, что ее клиент заставил покрасить фасад дома в ужасный ярко-желтый цвет. Когда она осторожно переспросила, уверен ли он, тот ответил, что ненавидит людей напротив и делает это исключительно, чтобы их раздражать";

"Когда мы купили дом, сосед через дорогу подарил нам книгу с идеями для фасада, с закладками на страницах, которые ему больше всего нравились. Внутри была записка: "Помни, я смотрю на твой дом каждый день";

"У меня были соседи, которым не нравился мой декор на Рождество. Что интересно, что свои претензии соседская пожилая пара высказала другому соседу, с которым мы дружим. Поэтому я просто посмеялся с таких доводов в свою сторону, и сделал еще декора. Вы бы видели их лица потом. Это стоило того!".

