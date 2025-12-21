Сусіди скаржилися на різдвяні гірлянди жінки: вона придумала, як провчити нахаб (фото)

Мешканка Британії вже два роки живе у своєму будинку, але її сусіди постійно скаржаться на вибір декору й навіть на доглянутий сад. Тому жінка придумала план помсти для своїх надокучливих сусідів.

Жінка розповідає, що прикрасила дім перед святом, паралельно ремонтуючи житло власними силами. Однак постійно стикається з критикою з боку сусідів, повідомляє The Mirror.

"Цього літа через дорогу від мене оселилася літня пара і почала бурчати буквально про все, що я робила. Їм не подобалося все, що я роблю — колір моїх вхідних дверей здавався їм огидним, а різнокольорові квіти в саду вони просто ненавиділи", — написала вона.

Попри дріб’язкові зауваження, британка запідозрила, що справжня причина невдоволення полягає в тому, що вона — молода та самотня жінка, яка живе одна у великому будинку. Раніше сусіди навіть розпитували її, як вона може дозволити собі таку нерухомість з одним доходом.

"Я намагалася їх ігнорувати аж до Різдва. Я повісила гірлянди й кілька надувних фігур — нічого такого, чого не роблять інші сусіди. Але ця пара почала бурчати одразу. Їх просто ображало саме Різдво", — згадує героїня історії.

Гірлянда викликала новий конфлікт із сусідами Фото: Pixels

У відповідь на постійне невдоволення святковими прикрасами жінка зізналася, що кожного разу додавала ще більше декору. Коли сусіди побачили нові зміни, то просто замовкли.

"Я просто усміхалася і додавала ще. На цьому етапі мій будинок, мабуть, видно з Марса", — іронічно підсумовує героїня історії.

Реакція соцмереж

Більшість користувачів не змогли стримати сміх, а деякі поділилися власними історіями про проблемних сусідів. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Після того, як я переїхав, жінка через дорогу сказала, що хотіла купити мій будинок, але він занадто потворний. Я відповів: "Ну от, тепер ви можете дивитися на нього цілий день, щодня";

"Декораторка якось розповіла, що її клієнт змусив пофарбувати фасад будинку в жахливий яскраво-жовтий колір. Коли вона обережно перепитала, чи він упевнений, той відповів, що ненавидить людей навпроти й робить це виключно, щоб їх дратувати";

"Коли ми купили будинок, сусід через дорогу подарував нам книгу з ідеями для фасаду, із закладками на сторінках, які йому найбільше подобалися. Усередині була записка: "Пам'ятай, я дивлюся на твій будинок щодня";

"В мене були сусіди, яким не подобався мій декор на Різдво. Що цікаво, що свої претензії сусідська літня пара висловила іншому сусіду, з яким ми дружимо. Тому я просто посміявся з таких доводів у свій бік, і зробив ще декору. Ви б бачили їхні обличчя потім. Це вартувало того!".

