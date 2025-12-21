"Понадобилось время": мужчина обнаружил неожиданную оптическую иллюзию на работе (фото)

Житель США заставил сеть на несколько секунд поверить, что они смотрят как будто на огромное пианино под открытым небом. Необычная оптическая иллюзия на работе вызвала оживленную дискуссию в сети.

Сам автор сообщения говорит, что не мог поверить в увиденное, а ему самому "понадобилось время", чтобы это понять. Об этом он рассказал в своем сообщении в Reddit.

Снимок появился в популярном сообществе и быстро стал вирусным. На фотографии обычный ландшафт, который через ракурс, освещение и контрастные линии создал оптическую иллюзию.

Однако если внимательно взглянуть, то на земле лежит гигантский музыкальный инструмент с четко очерченными черными и белыми клавишами. Вероятно, речь идет о поле или участке земли с параллельными полосами почвы и элементами инфраструктуры, которые вместе напомнили клавиатуру пианино.

Відео дня

Сравнение оптической иллюзии с клавишами пианино Фото: коллаж Фокус

"Мне понадобился момент, чтобы понять, что я смотрю не на огромное пианино", — указал автор поста.

Сам пользователь не сообщил, где и когда именно снял эти кадры. Других дополнительных деталей, кроме намека на собственную работу, мужчина не оставил.

Реакция соцсетей

Некоторые комментаторы признались, что тоже осознали ошибку только через минуту. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Природа имеет собственный музыкальный вкус";

"Мой мозг отказывался видеть реальность";

"Я работаю в логистической компании, и такой вид у нас постоянно присутствует";

"Ей-Богу, пока не сказали подумать о пианино, не мог понимать, в чем тут прикол".

Ранее Фокус предлагал найти одну полностью разряженную батарею среди других. Решение таких непростых задач дает возможность отвлечься от стрессовых ситуаций, улучшить память и сохранить острый глаз.

Впоследствии стало известно, что необычная оптическая иллюзия зимой озадачила сеть. Когда мужчина обнародовал ее в сети, пользователи начали активно обсуждать необычную оптическую иллюзию.