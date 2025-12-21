"Знадобився час": чоловік виявив неочікувану оптичну ілюзію на роботі (фото)

Мешканець США змусив мережу на кілька секунд повірити, що вони дивляться начебто на величезне піаніно просто неба. Незвична оптична ілюзія на роботі викликала жваву дискусію в мережі.

Сам автор допису говорить, що не міг повірити в побачене, а йому самому "знадобився час", аби це зрозуміти. Про це він розповів у своєму повідомленні в Reddit.

Знімок з’явився в популярній спільноті та швидко став вірусним. На світлині звичайний ландшафт, який через ракурс, освітлення та контрастні лінії створив оптичну ілюзію.

Однак якщо уважно поглянути, то на землі лежить гігантський музичний інструмент з чітко окресленими чорними та білими клавішами. Ймовірно, йдеться про поле або ділянку землі з паралельними смугами ґрунту та елементами інфраструктури, які разом нагадали клавіатуру піаніно.

Порівняння оптичної ілюзії з клавішами піаніно Фото: колаж Фокус

"Мені знадобився момент, щоб зрозуміти, що я дивлюся не на величезне піаніно", — вказав автор посту.

Сам користувач не повідомив, де та коли саме зняв ці кадри. Інших додаткових деталей, окрім натяку на власну роботу, чоловік не залишив.

Реакція соцмереж

Деякі коментатори зізналися, що теж усвідомили помилку лише через хвилину. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Природа має власний музичний смак";

"Мій мозок відмовлявся бачити реальність";

"Я працюю в логістичній компанії, і такий вид у нас постійно присутній";

"Їй-Богу, поки не сказали подумати про піаніно, не міг розуміти, в чому тут прикол".

