Драма перед Рождеством: черепаха хотела украсить дом, коты объявили протест (видео)

Мелисса Скарберри из Флориды (США) отправилась по делам перед Рождеством, когда на камере заметила "спор" между черепахой и двумя котами. Кадры декорирования комнаты животными вызвали живой интерес в соцсетях.

Сама владелица животных говорит, что не ожидала от черепахи "редекорирования" комнаты за время ее отсутствия. Ролик с конфликтом животных за рождественский декор разместил развлекательный портал ViralHog.

Ролик стал популярным — набрал более 40 тыс. просмотров. На кадрах видно, как предварительно два кота играли с дождиком от елки, но черепаха решила "исправить" эту неприятность.

Несмотря на свою медлительность своих действий, животное продолжало ползти. В ответ на действия рептилии, двое пушистых начали протестовать: один из котов не давал вернуть дождик обратно, а второй — наблюдал за этим.

"Еще в 2022 году, когда мы путешествовали по стране в нашем доме на колесах, наша черепаха решила заняться редекором, пока нас не было", — написала Мелисса.

Відео дня

Автор ролика сообщила, что она живет в городе Форт-Лодердейл. Сами кадры она сняла накануне Рождества 2022 года, когда отлучились по собственным делам, а об этих кадрах вспомнили накануне этого Рождества.

