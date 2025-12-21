Драма перед Різдвом: черепаха хотіла прикрасити дім, коти оголосили протест (відео)

Мелісса Скарберрі з Флориди (США) відправилася у справах перед Різдвом, коли на камері помітила "суперечку" між черепахою та двома котами. Кадри декорування кімнати тваринами викликали жвавий інтерес у соцмережах.

Сама власниця тварин каже, що не очікувала від черепахи "редекорування" кімнати за час її відсутності. Ролик з конфліктом тварин за різдвяний декор розмістив розважальний портал ViralHog.

Ролик став популярним — набрав понад 40 тис. переглядів. На кадрах видно, як попередньо два коти гралися з дощиком від ялинки, але черепаха вирішила "виправити" цю прикрість.

Попри свою повільність своїх дій, тварина продовжувала повзти. У відповідь на дії рептилії, двоє пухнастих почали протестувати: один з котів не давав повернути дощик назад, а другий — спостерігав за цим.

"Ще у 2022 році, коли ми подорожували країною у нашому будинку на колесах, наша черепаха вирішила зайнятися редекором, поки нас не було", — написала Мелісса.

Відео дня

Авторка ролика повідомила, що вона мешкає в місті Форт-Лодердейл. Самі кадри вона зняла напередодні Різдва 2022 року, коли відлучилися у власних справах, а про ці кадри згадали напередодні цього Різдва.

