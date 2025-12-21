Операция Рождество: работница доставки ежегодно "спасает" праздник по неожиданной причине (видео)

Американка Обри Уитфорд уже несколько лет спасает Рождество из-за плохо упакованных посылок. Женщина становится фактической "спасительницей" праздника, совершая перед праздником важный ритуал.

Сама работница доставки UPS отмечает, что Рождество является не просто праздником, а настоящим "настроением жизни". Об этом она рассказывает в своем ролике в TikTok.

"Я обожаю Рождество от души. Просто знать, что моя работа связана с этим временем года, приносит мне огромное счастье", — рассказала 27-летняя Обри.

Женщина говорит, что еще ее прабабушка привила любовь к Рождеству и помощи другим каждый раз. Несмотря на то что праздничные доставки особенно требовательны, Уитфорд делает все возможное, чтобы магия Санты и сюрприз каждого подарка оставались неповрежденными.

"Я делаю это часто, потому что хорошо знаю районы, куда доставляю, и знаю, где дети выходят из автобуса и где дом у бабушки с дедушкой. Я не хочу, чтобы сюрприз для ребенка, или даже взрослого, был испорчен", — объясняет она.

С прошлого года Обри стремится скрывать подарки каждый раз, когда это возможно, даже в неблагоприятную погоду, пробки и большой объем доставок. Она добавляет, что ближе к Рождеству она заворачивает по одному-два подарка каждый день в своем дворе после того, как их доставили домой.

"Мои доставки всегда прибывают вовремя или даже раньше, потому что я очень эффективно загружаю машину и доставляю. Эта эффективность позволяет мне потратить пять минут на сокрытие пакета", — объясняет госпожа Уитфорд.

Зная, что она доставляет много подарков разных размеров, Обри стремится помочь трудолюбивым родителям, чтобы сохранить сюрприз для их детей. Кроме того, многие одинокие родители работают сверхурочно и не имеют времени ходить по магазинам, из-за чего "обращаются к онлайн-шопингу".

"Помочь им, быть сообществом для них и скрыть их трудно заработанные рождественские подарки для детей — это для меня очень важно", — признается работница службы доставки.

