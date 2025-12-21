Операція Різдво: працівниця доставки щороку "рятує" свято з неочікуваної причини (відео)

Американка Обрі Вітфорд вже кілька років рятує Різдво через погані впаковані посилки. Жінка стає фактичною "рятівницею" свята, здійснюючи перед святом важливий ритуал.

Сама працівниця доставки UPS відзначає, що Різдво є не просто святом, а справжнім "настроєм життя". Про це вона розповідає в своєму ролику в TikTok.

"Я обожнюю Різдво від душі. Просто знати, що моя робота пов’язана з цим часом року, приносить мені величезне щастя", — розповіла 27-річна Обрі.

Жінка говорить, що ще її прабабуся прищепила любов до Різдва та допомоги іншим щоразу. Попри те що святкові доставки особливо вимогливі, Вітфорд робить все можливе, щоб магія Санти та сюрприз кожного подарунка залишалися непошкодженими.

"Я роблю це часто, бо добре знаю райони, куди доставляю, і знаю, де діти виходять з автобуса та де будинок у бабусі з дідусем. Я не хочу, щоб сюрприз для дитини, або навіть дорослого, був зіпсований", — пояснює вона.

Від минулого року Обрі прагне приховувати подарунки щоразу, коли це можливо, навіть у несприятливу погоду, пробки та великий обсяг доставок. Вона додає, що ближче до Різдва вона загортає по одному-два подарунки щодня у своєму дворі після того, як їх доставили додому.

Минулого року Обрі теж перепаковувала посилки для дітей

"Мої доставки завжди прибувають вчасно або навіть раніше, бо я дуже ефективно завантажую машину та доставляю. Ця ефективність дає мені змогу витратити п’ять хвилин на приховування пакунка", — пояснює пані Вітфорд.

Знаючи, що вона доставляє багато подарунків різних розмірів, Обрі прагне допомогти трудолюбивим батькам, аби зберегти сюрприз для їхніх дітей. Крім того, багато одиноких батьків працюють понаднормово і не мають часу ходити по магазинах, через що "звертаються до онлайн-шопінгу".

"Допомогти їм, бути спільнотою для них та приховати їх важко зароблені різдвяні подарунки для дітей — це для мене дуже важливо", — зізнається працівниця служби доставки.

