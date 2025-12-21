"Это был шок": девушка обнаружила трекер слежки, ее поразили мотивы "неизвестных" (видео)

Жительница Лондона Дина Джалаф была шокирована, обнаружив трекер в своем авто после предупреждения от iPhone. Однако самый большой шок ее ждал, когда она узнала, кто стоит за этим и какие у этих "неизвестных" были мотивы.

Она вспоминает, что ехала за ужином в McDonald's, когда ее телефон внезапно прислал сообщение об обнаружении трекера Loshall, который двигался вместе с ней. Об этом она рассказала в своем TikTok.

Два ролика об этой истории стали популярными — набрали более 1 млн просмотров. На них британка говорит, что ее приложение в смартфоне обнаружило трекер, который следил за ее передвижениями в автомобиле.

"Что мне делать? Как вообще обыскать машину?" — спросила она в видео.

В следующем видео Дина объяснила, что после оповещения сразу поехала не домой, а в ближайшее отделение полиции. Она обратилась к дежурному и рассказала, что за ней, вероятно, следят, но сам трекер в машине найти не смогла.

Відео дня

После фиксации ее обращения полиция посоветовала ей обратиться в автосалон, где специалисты смогут найти и снять устройство. Дина также отметила, что доступ к ее автомобилю имели только родители, поэтому она не могла понять,

Сначала девушка не могла понять, кому это было нужно. Но потом стало ясно, что это — ее родители, которые установили трекер в мою машину.

"Это был не незнакомец, у меня нет сталкера — разве что считать сталкерами моих родителей", — отметила Дина.

По словам Дины, мама и папа позвонили ей и признались, хотя девушка так и не поняла, зачем они это сделали. В конце концов, ситуация была исчерпана, и ситуация со сталкингом завершилась без драмы.

"Все ли с ними кончено? Да", — подытожила она в видео.

Реакция соцсетей

Пользователи массово кинулись в комментарии, и многие стали на сторону Дины, заявив, что родители явно перешли черту. Больше всего одобрения получили такие родители:

"Как отцу, мне никогда бы не пришло в голову отслеживать взрослого ребенка. Это безумие";

"Они вообще как-то это объяснили? Ты реально могла испугаться за свою жизнь";

"Интересно, что признались они только после того, как ты сказала о полиции. Мне очень жаль, что с тобой это произошло";

"Возможно, они сделали это на случай угона авто или если ты исчезнешь. Поэтому думаю, что ты чрезмерно реагируешь".

Ранее Фокус сообщал о том, как iPhone позволяет обнаружить сле жку за владельцами гаджета. Злоумышленники могут использовать трекеры AirTag, однако их легко обнаружить и "обезвредить".

Впоследствии стало известно о дополнительной установке камер TruCAM. С 18 декабря полиция установит камеры фиксации превышения скорости TruCAM на 14 новых участках дорог и улиц населенных пунктов.