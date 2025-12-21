"Це був шок": дівчина виявила трекер стеження, її вразили мотиви "невідомих" (відео)

Мешканка Лондона Діна Джалаф була шокована, виявивши трекер у своєму авто після попередження від iPhone. Однак найбільший шок її чекав, коли вона дізналася, хто стоїть за цим і які в цих "невідомих" були мотиви.

Вона згадує, що їхала за вечерею до McDonald's, коли її телефон раптово надіслав повідомлення про виявлення трекера Loshall, який рухався разом із нею. Про це вона розповіла в своєму TikTok.

Два ролики про цю історію стали популярними — набрали понад 1 млн переглядів. На них британка говорить, що її додаток у смартфоні виявив трекер, який стежив за її пересуваннями в автомобілі.

"Що мені робити? Як взагалі обшукати машину?" — запитала вона у відео.

У наступному відео Діна пояснила, що після сповіщення одразу поїхала не додому, а до найближчого відділку поліції. Вона звернулася до чергового та розповіла, що за нею, ймовірно, стежать, але сам трекер у машині знайти не змогла.

Відео дня

Після фіксації її звернення поліція порадила їй звернутися до автосалону, де спеціалісти зможуть знайти та зняти пристрій. Діна також зазначила, що доступ до її автомобіля мали лише батьки, тож вона не могла зрозуміти,

Спочатку дівчина не могла зрозуміти, кому це було потрібно. Та потім стало ясно, що це — її батьки, які встановили трекер у мою машину.

"Це був не незнайомець, у мене немає сталкера — хіба що вважати сталкерами моїх батьків", — відзначила Діна.

За словами Діни, мама й тато зателефонували їй і зізналися, хоча дівчина так і не зрозуміла, навіщо вони це зробили. Зрештою, ситуація була вичерпана, і ситуація зі сталкінгом завершилася без драми.

"Чи все з ними скінчено? Так", — підсумувала вона у відео.

Реакція соцмереж

Користувачі масово кинулися в коментарі, і багато хто став на бік Діни, заявивши, що батьки явно перейшли межу. Найбільше схвалення отримали такі батьки:

"Як батькові, мені ніколи б не спало на думку відстежувати дорослу дитину. Це божевілля";

"Вони взагалі якось це пояснили? Ти реально могла злякатися за своє життя";

"Цікаво, що зізналися вони лише після того, як ти сказала про поліцію. Мені дуже шкода, що з тобою це сталося";

"Можливо, вони зробили це на випадок викрадення авто або якщо ти зникнеш. Тому думаю, що ти надмірно реагуєш".

Раніше Фокус повідомляв про те, як iPhone дозволяє виявити стеження за власниками гаджета. Зловмисники можуть використовувати трекери AirTag, проте їх легко виявити і "знешкодити".

Згодом стало відомо про додаткове встановлення камер TruCAM. З 18 грудня поліція встановить камери фіксації перевищення швидкості TruCAM на 14 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів.