Ваша собака знает, когда гости должны уходить: 4 ключевых знака в поведении животного (фото)

Праздники для людей — радость, но для собак они часто означают нарушенный режим, лишний шум и перегрузку. Когда гости задерживаются, а вечер затягивается, питомец может начать подавать четкие сигналы: ему пора на покой.

Зоопсихолог Брайана Питерс говорит, что животные могут подавать очень четкие знаки того, что гостей следует попросить идти домой. Об этом сообщает Newsweek.

Первым признаком являются сигналы языка тела четвероногих. Это означает, что первыми обычно появляются едва заметные изменения в поведении собаки. Среди них — избегание контакта, "китовый глаз" (когда видны белки глаз), облизывание губ и отстранение от прикосновений. Также плотно сомкнутая пасть и поджатый хвост говорят, что пора приглашенных завершать встречу.

"Эти проявления могут свидетельствовать о дискомфорте и потребности в личном пространстве", — объясняет она.

Второй яркий признак — это физический выход собаки из помещения. Госпожа Питерс говорит, что некоторые четвероногие дают понять все максимально прямо — просто выходят из комнаты. Другие могут не уходить совсем, но начинают нервно ходить по дому.

"Именно так некоторые собаки реагируют, когда устают от общения — они ищут тишину и покой", — говорит ветеринарка.

Мимика и язык тела может подсказать хозяевам, что пора завершать вечеринку Фото: Pexels

Третий "маячок" — это смещенное поведение животного. Зоологи отмечают, что во время стрессовых или некомфортных ситуаций собаки часто пытаются "убежать" от проблемы, переключая внимание на что-то другое. Это не странная привычка, а способ самоуспокоения.

"Если собака вдруг начинает нюхать пол или вылизывать себя, это может быть так называемым смещенным поведением", — отмечает Питерс.

Четвертый знак — это усталость и вокализация. Зоолог отмечает, что если вдруг собака играла, а потом потеряла интерес, или начинает лаять или ворчать по непонятной причине, то это — подсказка владельца, что звки и люди начинают откровенно раздражать четвероногого.

"Это может означать перегрузку. Собака уже не хочет взаимодействовать и теперь громко об этом сообщает. В таком случае, возможно, пришло время завершать вечер", — говорит Питерс.

