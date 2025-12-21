Ваш собака знає, коли гості мають йти: 4 ключові знаки у поведінці тварини (фото)

Свята для людей — радість, але для собак вони часто означають порушений режим, зайвий шум і перевантаження. Коли гості затримуються, а вечір затягується, улюбленець може почати подавати чіткі сигнали: йому час на спокій.

Зоопсихологиня Браяна Пітерс каже, що тварини можуть подавати дуже чіткі знаки того, що гостей слід попросити йти додому. Про це повідомляє Newsweek.

Першою ознакою є сигнали мови тіла чотирилапих. Це означає, що першими зазвичай з’являються ледь помітні зміни в поведінці собаки. Серед них — уникання контакту, "китяче око" (коли видно білки очей), облизування губ і відсторонення від дотиків. Також щільно зімкнута паща та підібганий хвіст кажуть, що пора запрошених завершувати зустріч.

"Ці прояви можуть свідчити про дискомфорт і потребу в особистому просторі", — пояснює вона.

Друга яскрава ознака — це фізичний вихід собаки з приміщення. Пані Пітерс каже, що деякі чотирилапі дають зрозуміти все максимально прямо — просто виходять з кімнати. Інші можуть не йти зовсім, але починають нервово ходити домом.

"Саме так деякі собаки реагують, коли втомлюються від спілкування — вони шукають тишу й спокій", — каже ветеринарка.

Міміка та мова тіла може підказати господарям, що пора завершувати вечірку Фото: Pexels

Третій "маячок" — це зміщена поведінка тварини. Зоологи відзначають, що під час стресових або некомфортних ситуацій собаки часто намагаються "втекти" від проблеми, переключаючи увагу на щось інше. Це не дивна звичка, а спосіб самозаспокоєння.

"Якщо собака раптом починає нюхати підлогу або вилизувати себе, це може бути так званою зміщеною поведінкою", — зазначає Пітерс.

Четвертий знак — це втома та вокалізація. Зоологиня відзначає, що якщо раптом собака грався, а потім втратив інтерес, або починає гавкати чи бурчати з незрозумілої причини, то це — підказка власника, що звки та люди починають відверто дратувати чотирилапого.

"Це може означати перевантаження. Собака вже не хоче взаємодіяти й тепер голосно про це повідомляє. У такому випадку, можливо, настав час завершувати вечір", — каже Пітерс.

