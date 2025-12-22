Средний уровень IQ почти 100: стала известна самая умная страна мира

В сети появилось новое исследование, которое определило, жители какой страны являются самыми умными. Исследование учитывало ряд факторов, в частности количество номинантов на Нобелевскую премию, уровень IQ и ученые степени.

В топ 10 преимущественно представлены страны из Европы. Результаты исследования World of Card Games опубликовало Daily Mail.

Самой умной страной рейтинга признана Швейцария. Она получила оценку 92,02 из 100.

В исследовании отметили, что страна имеет 1099 номинантов на Нобелевскую премию, а средний IQ населения составляет 99,24.

Также 40,02% взрослых имеют как минимум степень бакалавра, что является самым высоким показателем среди всех стран, а 18,05% имеют степень магистра или выше.

Ну втором месте расположилась Великобритания заняла второе место и набрала 89,4 балла. Там есть 2393 номинанта на Нобелевскую премию, впрочем, только 39,59% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,37% населения имеют как минимум степень магистра. Средний IQ британцев составляет 99,12.

Третье место заняли США с показателем 89,18, что демонстрирует высокий уровень высшего образования: 38,57% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,79% — степень магистра.

В то же время США имеет наибольшее количество номинантов на Нобелевскую премию — 5717 человек — наибольшее количество среди всех проанализированных стран.

Более того — в США расположено наибольшее количество университетов, номинированных на Нобелевскую премию — 256. Средний уровень IQ американцев составляет 97,43.

Нидерланды заняли четвертое место с общим баллом 87,3. Средний уровень IQ у них составляет 100,74, а 36,63% жителей страны имеют образование до уровня бакалавра.

Бельгия заняла пятое место с рейтингом 86,58 и средним показателем IQ для населения 97,49.

Топ 10 самых умных стран по версии исследования World of Card Games:

Швейцария Великобритания Соединенные Штаты Нидерланды Бельгия Швеция Германия Польша Дания Финляндия

Самый высокий показатель IQ показала Финляндия, где этот показатель составляет 101,20.

Между тем, Польша имеет самый высокий показатель людей со степенью магистра и выше — 22,31% взрослого населения.

Хольгер Синдбек, основатель World of Card Games, отметил, что подобные рейтинги демонстрируют, как страны работают над тем, чтобы воспитать умных, способных граждан благодаря долгосрочным инвестициям в образование и исследования.

По его словам, лучшие исполнители сосредотачиваются на нескольких сферах одновременно — от университетов мирового класса до обеспечения того, чтобы больше людей получили дипломы.

"Первое место Швейцарии показывает, как маленькая страна может иметь большое влияние, сосредотачиваясь на качестве, а не на размере. Высокие результаты европейских стран показывают, что когда регионы инвестируют в образование, преимущества распространяются на все страны", — подчеркнул Синдбек.

Напомним, что люди больше не будут самыми умными существами на Земле. Многие ученые теперь считают, что момент, когда ИИ впервые превзойдет человечество, теперь не вопрос "если", а "когда". Более того, многие эксперты считают, что это произойдет очень скоро.

20 ноября Google представила самый умный ИИ в мире.