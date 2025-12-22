Средний уровень IQ почти 100: стала известна самая умная страна мира
В сети появилось новое исследование, которое определило, жители какой страны являются самыми умными. Исследование учитывало ряд факторов, в частности количество номинантов на Нобелевскую премию, уровень IQ и ученые степени.
В топ 10 преимущественно представлены страны из Европы. Результаты исследования World of Card Games опубликовало Daily Mail.
Самой умной страной рейтинга признана Швейцария. Она получила оценку 92,02 из 100.
В исследовании отметили, что страна имеет 1099 номинантов на Нобелевскую премию, а средний IQ населения составляет 99,24.
Также 40,02% взрослых имеют как минимум степень бакалавра, что является самым высоким показателем среди всех стран, а 18,05% имеют степень магистра или выше.
Ну втором месте расположилась Великобритания заняла второе место и набрала 89,4 балла. Там есть 2393 номинанта на Нобелевскую премию, впрочем, только 39,59% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,37% населения имеют как минимум степень магистра. Средний IQ британцев составляет 99,12.
Третье место заняли США с показателем 89,18, что демонстрирует высокий уровень высшего образования: 38,57% взрослых имеют степень бакалавра, а 14,79% — степень магистра.
В то же время США имеет наибольшее количество номинантов на Нобелевскую премию — 5717 человек — наибольшее количество среди всех проанализированных стран.
Более того — в США расположено наибольшее количество университетов, номинированных на Нобелевскую премию — 256. Средний уровень IQ американцев составляет 97,43.
Нидерланды заняли четвертое место с общим баллом 87,3. Средний уровень IQ у них составляет 100,74, а 36,63% жителей страны имеют образование до уровня бакалавра.
Бельгия заняла пятое место с рейтингом 86,58 и средним показателем IQ для населения 97,49.
Топ 10 самых умных стран по версии исследования World of Card Games:
- Швейцария
- Великобритания
- Соединенные Штаты
- Нидерланды
- Бельгия
- Швеция
- Германия
- Польша
- Дания
- Финляндия
Самый высокий показатель IQ показала Финляндия, где этот показатель составляет 101,20.
Между тем, Польша имеет самый высокий показатель людей со степенью магистра и выше — 22,31% взрослого населения.
Хольгер Синдбек, основатель World of Card Games, отметил, что подобные рейтинги демонстрируют, как страны работают над тем, чтобы воспитать умных, способных граждан благодаря долгосрочным инвестициям в образование и исследования.
По его словам, лучшие исполнители сосредотачиваются на нескольких сферах одновременно — от университетов мирового класса до обеспечения того, чтобы больше людей получили дипломы.
"Первое место Швейцарии показывает, как маленькая страна может иметь большое влияние, сосредотачиваясь на качестве, а не на размере. Высокие результаты европейских стран показывают, что когда регионы инвестируют в образование, преимущества распространяются на все страны", — подчеркнул Синдбек.
