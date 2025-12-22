Середній рівень IQ майже 100: стала відома найрозумніша країна світу
У мережі з'явилося нове дослідження, яке визначило, мешканці якої країни є найрозумнішими. Дослідження враховувало низку факторів, зокрема кількість номінантів на Нобелівську премію, рівень IQ та вчені ступені.
У топ 10 переважно представлені країни з Європи. Результати дослідження World of Card Games опублікувало Daily Mail.
Найрозумнішою країною рейтингу визнана Швейцарія. Вона отримала оцінку 92,02 зі 100.
У дослідженні відзначили, що країна має 1099 номінантів на Нобелівську премію, а середній IQ населення складає 99,24.
Також 40,02% дорослих мають щонайменше ступінь бакалавра, що є найвищим показником серед усіх країн, а 18,05% мають ступінь магістра або вище.
Ну другому місці розташувалася Велика Британія посіла друге місце та набрала 89,4 бала. Там є 2393 номінанта на Нобелівську премію, утім лише 39,59% дорослих мають ступінь бакалавра, а 14,37% населення мають щонайменше ступінь магістра. Середній IQ британців становить 99,12.
Третє місце посіли США з показником 89,18, що демонструє високий рівень вищої освіти: 38,57% дорослих мають ступінь бакалавра, а 14,79% — ступінь магістра.
У той же час США має найбільшу кількість номінантів на Нобелівську премію — 5717 осіб — найбільша кількість серед усіх проаналізованих країн.
Більше того — у США розташована найбільша кількість університетів, номінованих на Нобелівську премію — 256. Середній рівень IQ американців становить 97,43.
Нідерланди посіли четверте місце із загальним балом 87,3. Середній рівень IQ у них становить 100,74, а 36,63% мешканців країни мають освіту до рівня бакалавра.
Бельгія посіла п'яте місце з рейтингом 86,58 та середнім показником IQ для населення 97,49.
Топ 10 найрозумніших країн за версією дослідження World of Card Games:
- Швейцарія
- Велика Британія
- Сполучені Штати
- Нідерланди
- Бельгія
- Швеція
- Німеччина
- Польща
- Данія
- Фінляндія
Найвищий показник IQ показала Фінляндія, де цей показник складає 101,20.
Тим часом, Польща має найвищий показник людей зі ступенем магістра і вище — 22,31% дорослого населення.
Хольгер Сіндбек, засновник World of Card Games, зазначив, що подібні рейтинги демонструють, як країни працюють над тим, щоб виховати розумних, здібних громадян завдяки довгостроковим інвестиціям в освіту та дослідження.
За його словами, найкращі виконавці зосереджуються на кількох сферах одночасно — від університетів світового класу до забезпечення того, щоб більше людей отримали дипломи.
"Перше місце Швейцарії показує, як маленька країна може мати великий вплив, зосереджуючись на якості, а не на розмірі. Високі результати європейських країн показують, що коли регіони інвестують в освіту, переваги поширюються на всі країни", — наголосив Сіндбек.
Нагадаємо, що люди більше не будуть найрозумнішими істотами на Землі. Багато вчених тепер вважають, що момент, коли ШІ вперше перевершить людство, тепер не питання "якщо", а "коли". Ба більше, багато експертів вважають, що це станеться дуже скоро.
20 листопада Google представила найрозумніший ШІ у світі.