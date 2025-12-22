Середній рівень IQ майже 100: стала відома найрозумніша країна світу

У мережі з'явилося нове дослідження, яке визначило, мешканці якої країни є найрозумнішими. Дослідження враховувало низку факторів, зокрема кількість номінантів на Нобелівську премію, рівень IQ та вчені ступені.

У топ 10 переважно представлені країни з Європи. Результати дослідження World of Card Games опублікувало Daily Mail.

Найрозумнішою країною рейтингу визнана Швейцарія. Вона отримала оцінку 92,02 зі 100.

У дослідженні відзначили, що країна має 1099 номінантів на Нобелівську премію, а середній IQ населення складає 99,24.

Також 40,02% дорослих мають щонайменше ступінь бакалавра, що є найвищим показником серед усіх країн, а 18,05% мають ступінь магістра або вище.

Ну другому місці розташувалася Велика Британія посіла друге місце та набрала 89,4 бала. Там є 2393 номінанта на Нобелівську премію, утім лише 39,59% дорослих мають ступінь бакалавра, а 14,37% населення мають щонайменше ступінь магістра. Середній IQ британців становить 99,12.

Третє місце посіли США з показником 89,18, що демонструє високий рівень вищої освіти: 38,57% дорослих мають ступінь бакалавра, а 14,79% — ступінь магістра.

У той же час США має найбільшу кількість номінантів на Нобелівську премію — 5717 осіб — найбільша кількість серед усіх проаналізованих країн.

Більше того — у США розташована найбільша кількість університетів, номінованих на Нобелівську премію — 256. Середній рівень IQ американців становить 97,43.

Нідерланди посіли четверте місце із загальним балом 87,3. Середній рівень IQ у них становить 100,74, а 36,63% мешканців країни мають освіту до рівня бакалавра.

Бельгія посіла п'яте місце з рейтингом 86,58 та середнім показником IQ для населення 97,49.

Топ 10 найрозумніших країн за версією дослідження World of Card Games:

Швейцарія Велика Британія Сполучені Штати Нідерланди Бельгія Швеція Німеччина Польща Данія Фінляндія

Найвищий показник IQ показала Фінляндія, де цей показник складає 101,20.

Тим часом, Польща має найвищий показник людей зі ступенем магістра і вище — 22,31% дорослого населення.

Хольгер Сіндбек, засновник World of Card Games, зазначив, що подібні рейтинги демонструють, як країни працюють над тим, щоб виховати розумних, здібних громадян завдяки довгостроковим інвестиціям в освіту та дослідження.

За його словами, найкращі виконавці зосереджуються на кількох сферах одночасно — від університетів світового класу до забезпечення того, щоб більше людей отримали дипломи.

"Перше місце Швейцарії показує, як маленька країна може мати великий вплив, зосереджуючись на якості, а не на розмірі. Високі результати європейських країн показують, що коли регіони інвестують в освіту, переваги поширюються на всі країни", — наголосив Сіндбек.

Нагадаємо, що люди більше не будуть найрозумнішими істотами на Землі. Багато вчених тепер вважають, що момент, коли ШІ вперше перевершить людство, тепер не питання "якщо", а "коли". Ба більше, багато експертів вважають, що це станеться дуже скоро.

20 листопада Google представила найрозумніший ШІ у світі.