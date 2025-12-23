Мужчина нашел флешку с биткоинами, купленными за копейки и стал сказочно богатым (видео)

Один человек случайно обнаружил среди вещей старую флешку, а потом был ошарашен неожиданной находкой. Теперь продав найденную собственность, он может стать довольно богатым.

Теперь мужчина может продать накопленное количество криптовалюты, на которой может заработать почти $9 млн (более 379 миллионов). Об этом сообщает канал Wall Street по-украински.

"Мужчина нашел флешку с 2009 года со 100 биткоинами, купленными когда-то за копейки. Теперь он стал богаче на $9 млн", — говорится в сообщении канала.

В то же время другому криптовладельцу не так повезло, как этому мужчине. Мужчина по прозвищу Stone Man 14 лет назад потратил всего около $600 на криптовалюту Bitcoin, но из-за технической ошибки потерял доступ к своему цифровому кошельку.

Unilad пишет, что тогда он купил примерно 9000 BTC и перевел их в свой кошелек. После одной транзакции он перезагрузил компьютер, потерял файл кошелька и когда впоследствии восстановил его, обнаружил там только 1 биткоин — остальные автоматически были отправлены на адрес, доступ к которому он больше никогда не получил.

"Если бы он сохранил те Bitcoin до сих пор, их стоимость сегодня превышала бы примерно $808 миллионов (34 млрд грн), но из-за потери приватного ключа доступ к криптовалюте навсегда исчез", — пишут журналисты.

Ранее Фокус рассказывал о том, как стоимость биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов. Резкий рост цены на криптовалюту связывают с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Впоследствии стало известно, что Трампа заподозрили в создании биткоина. Соучредитель биржи Binance Чанпен Чжао после помилования президентом США написал пост, в котором намекнул, что Трамп мог под именем Сатоши Накамото создать биткоин.