Чоловік знайшов флешку з біткоїнами, купленими за копійки й став казково багатим (відео)

Один чоловік випадково виявив серед речей стару флешку, а потім був ошелешений неочікуваною знахідкою. Тепер продавши знайдену власність, він може стати доволі багатим.

Тепер чоловік може продати накопичену кількість криптовалюти, на якій може заробити майже $9 млн (понад 379 мільйонів). Про це повідомляє канал Wall Street по-українськи.

"Чоловік знайшов флешку з 2009 року зі 100 біткоїнами, купленими колись за копійки. Тепер він став багатшим на $9 млн", — йдеться в дописі каналу.

Водночас іншому криптовласнику не так пощастило, як цьому чоловіку. Чоловік на прізвисько Stone Man 14 років тому витратив лише близько $600 на криптовалюту Bitcoin, але через технічну помилку втратив доступ до свого цифрового гаманця.

Unilad пише, що тоді він купив приблизно 9000 BTC і перевів їх у свій гаманець. Після однієї транзакції він перезавантажив комп’ютер, втратив файл гаманця і коли згодом відновив його, виявив там тільки 1 біткоїн — решта автоматично була відправлена на адресу, доступ до якої він більше ніколи не отримав.

Відео дня

"Якби він зберіг ті Bitcoin досі, їхня вартість сьогодні перевищувала б приблизно $808 мільйонів (34 млрд грн), але через втрату приватного ключа доступ до криптовалюти назавжди зник", — пишуть журналісти.

Раніше Фокус розповідав про те, як вартість біткоїна вперше перевищила 100 тисяч доларів. Різке зростання ціни на криптовалюту пов'язують із перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Згодом стало відомо, що Трампа запідозрили у створенні біткоїна. Співзасновник біржі Binance Чанпен Чжао після помилування президентом США написав пост, у якому натякнув, що Трамп міг під ім'ям Сатоші Накамото створити біткоїн.