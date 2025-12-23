Хозяева подумали, что пес сбежал: вместо этого он привел их к неожиданной находке (видео)

Канадская пара не могла понять, почему их бернский зенненгунд Бансен свернул с маршрута во время зимней прогулки. Когда пес привел семью в необычное место, те не могли представить, что нашел четвероногий.

Учитель Джейсон Заковски из канадской провинции Альберта вспоминает, что их пес внезапно сорвался с места во время прогулки, его владельцы даже не догадывались, к чему он мчится. Об этом он рассказал в своем Instagram.

"Четыре года назад наш пес привел нас к умирающей собаке посреди лютой зимы. Во время прогулки по замерзшим полям наш бернский зенненгунд вдруг сорвался с места, мчался сквозь снежные сугробы высотой по пояс и полностью игнорировал наши команды вернуться", — вспоминает мужчина.

Затем владелец пошел за Бансеном и обнаружил, что он привел их к другой собаке. Она лежала, прижавшись к бревну, что вызвало у мужчины шок.

"Мы были ошеломлены. Как она туда попала? Я позвал жену на помощь. Она вместе с нашим сыном приехали с вещами и санками за 15 минут. Мы пытались завоевать ее доверие", — вспоминает мужчина.

К счастью, Заковски нашли дрожащую от холода собаку вовремя — вывезли ее из леса, отогрели и накормили. После этого семья начала просматривать объявления о пропавших собаках, чтобы выяснить, ищет ли кто-то это животное.

Впоследствии оказалось, что люди отчаянно пытались найти свою пожилую собаку по имени Бейли, которая пропала и провела двое суток на сильном канадском морозе.

"Если бы Бунзен не взял ее след и не нашел, она бы замерзла насмерть. В итоге ее воссоединили с семьей. Это был счастливый финал. Мы все вместе спасли Бейли, но настоящим героем был Бансен", — резюмирует мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи массово выразили восхищение действиями собаки. Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"Это невероятная история. Молодец, Бансен!";

"Твоя семья просто удивительная, Джейсон — каждый из вас";

"Какой хороший мальчик. И мне нравится, что он инстинктивно сделал именно то, для чего был выведен";

"Настоящий герой!".

