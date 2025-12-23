Господарі подумали, що пес утік: натомість він привів їх до несподіваної знахідки (відео)

Канадська пара не могла зрозуміти, чому їхній бернський зенненгунд Бансен звернув з маршруту під час зимової прогулянки. Коли пес привів сім'ю у незвичне місце, ті не могли уявити, що знайшов чотирилапий.

Вчитель Джейсон Заковскі з канадської провінції Альберта згадує, що їх пес раптово зірвався з місця під час прогулянки, його власники навіть не здогадувалися, до чого він мчить. Про це він розповів у своєму Instagram.

"Чотири роки тому наш пес привів нас до вмираючої собаки посеред лютої зими. Під час прогулянки замерзлими полями наш бернський зенненгунд раптом зірвався з місця.Він мчав крізь снігові замети заввишки по пояс і повністю ігнорував наші команди повернутися", — згадує чоловік.

Потім власник пішов за Бансеном та виявив, що він привів їх до іншої собаки. Вона лежала, притулившись до колоди, що викликало в чоловіка шок.

"Ми були приголомшені. Як вона туди потрапила? Я покликав дружину на допомогу. Вона разом із нашим сином приїхали з речами та санчатами за 15 хвилин. Ми намагалися завоювати її довіру", — згадує чоловік.

На щастя, Заковскі знайшли тремтячу від холоду собаку вчасно — вивезли її з лісу, відігріли та нагодували. Після цього родина почала переглядати оголошення про зниклих собак, аби з’ясувати, чи хтось шукає цю тварину.

Згодом виявилося, що люди відчайдушно намагалися знайти свою літню собаку на ім’я Бейлі, яка зникла й провела дві доби на сильному канадському морозі.

"Якби Бунзен не взяв її слід і не знайшов, вона б замерзла насмерть. У підсумку її возз’єднали з родиною. Це був щасливий фінал. Ми всі разом врятували Бейлі, але справжнім героєм був Бансен", — резюмує чоловік.

Користувачі масово висловили захоплення діями собаки. Найбільшого схвалення отримали такі репліки:

"Це неймовірна історія. Молодець, Бансене!";

"Твоя родина просто дивовижна, Джейсоне — кожен із вас";

"Який хороший хлопчик. І мені подобається, що він інстинктивно зробив саме те, для чого був виведений";

"Справжній герой!".

