Ремонт пошел не по плану: пара раскрыла тайну, которую дом скрывал десятилетиями

Пара из США переехала в новый дом и решила поинтересоваться его историей и задуматься, какие воспоминания хранят его стены. Обнаруженный сюрприз в доме вызвал как у пары, так и у пользователей сети удивление.

Во время ремонта подвального санузла супруги нашли капсулу времени, которая была спрятана в стене еще в 1997 году. Об этом они рассказали в заметке в Reddit.

В записке авторы признались, что сами искали "секрет в стенах", но ничего не нашли, поэтому решили создать его собственноручно. Они объяснили, что полностью переделывали ванную комнату после неудачного ремонта бывших хозяев и даже извинились заранее, если новым владельцам придется снова ломать стены.

Нынешние жители признались, что находка их искренне тронула. Особый восторг вызвали размышления авторов письма о технологиях будущего.

Загадочное письмо в капсуле времени из 1990-х Фото: Reddit

"Мне очень понравились их упоминания об интернете. Создание веб-страницы тогда, видимо, казалось чем-то чрезвычайно новаторским", — отметили новые владельцы дома.

Капсула также помогла им лучше понять историю дома. Пара признается, что благодаря такой находке они рады раскрытой и неожиданной истории дома.

Реакция соцсетей

Поделившись историей на Reddit, пара получила десятки советов, как разыскать авторов письма. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Я советую исследовать архивы, чтобы воссоздать полную хронологию жизни дома";

"Явно дом имеет хорошую энергетику";

"А действительно, поищите владельцев из прошлого. Узнаете что-то интересное";

"Вот за что люблю такие истории, это когда обнаруживаешь вот такое".

