Ремонт пішов не за планом: пара розкрила таємницю, яку будинок приховував десятиліттями

Пара зі США переїхала до нового будинку та вирішила поцікавитися його історією та замислюватися, які спогади зберігають його стіни. Виявлений сюрприз у будинку викликав як у пари, так і в користувачів мережі здивування.

Під час ремонту підвального санвузла подружжя знайшло капсулу часу, яку було заховано в стіні ще в 1997 році. Про це вони розповіли в дописі в Reddit.

У записці автори зізналися, що самі шукали "секрет у стінах", але нічого не знайшли, тож вирішили створити його власноруч. Вони пояснили, що повністю переробляли ванну кімнату після невдалого ремонту колишніх господарів і навіть вибачилися наперед, якщо новим власникам доведеться знову ламати стіни.

Нинішні мешканці зізналися, що знахідка їх щиро зворушила. Особливе захоплення викликали роздуми авторів листа про технології майбутнього.

Загадковий лист у капсулі часу з 1990-х Фото: Reddit

"Мені дуже сподобалися їхні згадки про інтернет. Створення вебсторінки тоді, мабуть, здавалося чимось надзвичайно новаторським", — зазначили нові власники дому.

Капсула також допомогла їм краще зрозуміти історію будинку. Пара зізнається, що завдяки такій знахідці вони раді розкритій та неочікуваній історії будинку.

Реакція соцмереж

Поділившись історією на Reddit, пара отримала десятки порад, як розшукати авторів листа. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Я раджу дослідити архіви, щоб відтворити повну хронологію життя будинку";

"Явно дім має хорошу енергетику";

"А справді, пошукайте власників з минулого. Дізнаєтеся щось цікаве";

"От за що люблю такі історії, це коли виявляєш ось таке".

