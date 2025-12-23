Мусорники вместо кредитов: как женщина оплатила шикарное Рождество и сэкономила тысячи (видео)

Американка Тиффани Батлер зарабатывает почти тысячи долларов в месяц, обыскивая мусорные баки магазинов в поисках выброшенных предметов. Именно благодаря своим навыкам поисковика, она устроила Рождество своей семье.

Женщина говорит, что обыскивает мусорные баки магазинов в поисках выброшенных предметов, ведь спасает большие объемы товаров, которые потом продает. Об этом она рассказала WhatstheJam.

В этом году она планирует взять детей — 13-летнюю дочь Мию, и двух сыновей — 12-летнего Блейка и 11-летнего Ракстона на отдых. Ее выбор пал на один из крупнейших крытых аквапарков в Техасе, на который пришлось поработать.

"Дайвинг в помойках — моя "работа", именно он финансирует нашу рождественскую поездку. В последнее время я нахожу очень крутые вещи. Я зарабатываю примерно от 3 до 4 тысяч долларов (от 125 до 180 тыс. гривен) ежемесячно", — говорит американка.

В прошлом году, рассказывает женщина, она взяла детей в круиз, а в этом году решили быть на курорте в Техасе. Сама Тифани говорит, что чувствует себя невероятно счастливой, потому что может "делать такие замечательные вещи для своей семьи благодаря мусорному дайвингу".

Кроме поездки, Тиффани смогла найти рождественские подарки для детей, сэкономив примерно $200 (8340 грн), выбирая только абсолютно новые вещи. Мать троих детей занимается "дайвингом" уже несколько лет и продает найденные продукты, косметику и электронику.

Тиффани сортирует найденные предметы в контейнеры, после чего дома или на складе проверяет их состояние. Уже дома муж, который работает электриком, помогает делать необходимые ремонты.

Среди "сокровищ", которые она спасает от помойки, можно найти дорогие инструменты для волос, аквариумы, беговые дорожки, косметику и закуски. В целом около 75% найденного они продают, а остальное — оставляют или отдают.

