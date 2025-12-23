Смітники замість кредитів: як жінка оплатила шикарне Різдво й заощадила тисячі (відео)

Американка Тіффані Батлер заробляє майже тисячі доларів на місяць, обшукуючи сміттєві баки магазинів у пошуках викинутих предметів. Саме завдяки своїм навичкам пошуковиці, вона влаштувала Різдво своїй родині.

Жінка каже, що обшукує сміттєві баки магазинів у пошуках викинутих предметів, адже рятує великі обсяги товарів, які потім продає. Про це вона розповіла WhatstheJam.

Цього року вона планує взяти дітей — 13-річну доньку Мію, та двох синів — 12-річного Блейка та 11-річного Ракстона на відпочинок. Її вибір впав на один із найбільших критих аквапарків у Техасі, на який довелося попрацювати.

"Дайвінг у смітниках — моя "робота", саме він фінансує нашу різдвяну поїздку. Останнім часом я знаходжу дуже круті речі. Я заробляю приблизно від 3 до 4 тисяч доларів (від 125 до 180 тис. гривень)щомісяця", — каже американка.

Відео дня

Минулого року, розповідає жінка, вона взяла дітей у круїз, а цього року вирішили бути на курорті в Техасі. Сама Тіфані каже, що відчуває себе неймовірно щасливою, бо може "робити такі чудові речі для своєї родини завдяки сміттєвому дайвінгу".

Крім поїздки, Тіффані змогла знайти різдвяні подарунки для дітей, заощадивши приблизно $200 (8340 грн), обираючи лише абсолютно нові речі. Мати трьох дітей займається "дайвінгом" уже кілька років і продає знайдені продукти, косметику та електроніку.

Тіффані сортує знайдені предмети у контейнери, після чого вдома чи на складі перевіряє їх стан. Уже вдома чоловік, який працює електриком, допомагає робити необхідні ремонти.

Серед "скарбів", які вона рятує від смітника, можна знайти дорогі інструменти для волосся, акваріуми, бігові доріжки, косметику та закуски. Загалом близько 75% знайденого вони продають, а решту — залишають або віддають.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка наткнулася на горищі моторошну знахідку. Жінка з Британії розповіла, що була шокована, коли виявила у новому домі тривожний "секрет", про існування якого вона навіть не здогадувалася.

Згодом стало відомо, що собака привів родину до неочікуваної знахідки. Канадська пара не могла зрозуміти, чому їхній бернський зенненгунд Бансен звернув з маршруту під час зимової прогулянки.