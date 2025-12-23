Не успели разглядеть: поезд нового поколения удивил людей своей скоростью (видео)

Японские репортеры стояли рядом, ожидая возможности увидеть новый высокоскоростной поезд на линии Chuo Shinkansen. Однако транспорт нового поколения промчался с такой скоростью, что журналистам показалось, будто он буквально исчез за мгновение.

Когда скоростной поезд промчался мимо на бешеной скорости, то свидетели остались поражены и молчаливы, а потом не выдержали и засмеялись. Видео с реакцией репортеров обнародовали в Youtube.

По данным TCD, репортеры стали свидетелями тестового запуска будущей железнодорожной системы Японии следующего поколения. Эта линия соединит Токио и Осака, а поездка будет длиться около часа, тогда как сейчас на обычном высокоскоростном поезде этот путь занимает примерно 2,5 часа.

Максимальная скорость поезда на линии Chuo Shinkansen достигла примерно 505 км/ч, что стало возможным с помощью сверхпроводящей магнитной левитации (известная как маглев). Электромагниты в направляющих рельсах и сверхпроводящие электромагниты на поезде отталкивают друг друга, поднимая поезд примерно на 10 сантиметров над землей после достижения необходимой скорости — это устраняет трение и позволяет двигаться быстрее и плавнее.

Китай и Южная Корея также используют высокоскоростные поезда на технологии маглев, и, похоже, это будущее высокоскоростных железных дорог, что хорошо как для путешественников, так и для окружающей среды.

"Высокоскоростные железные дороги становятся все более популярными в мире не только из-за скорости, но и из-за комфорта и доступности. Часто путешественники делятся видео, показывая свои приятные впечатления от поездок. Когда линия Chuo Shinkansen будет завершена, она протянется примерно на 286 километров — большинство маршрута будет проходить под землей, а завершение проекта ожидается до 2037 года", — сообщают журналисты.

