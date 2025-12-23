Не встигли розгледіти: потяг нового покоління здивував людей своєю швидкістю (відео)

Японські репортери стояли поруч, чекаючи можливості побачити новий високошвидкісний потяг на лінії Chuo Shinkansen. Однак транспорт нового покоління промчав із такою швидкістю, що журналістам здалося, ніби він буквально зник за мить.

Коли швидкісний потяг промчав повз на шаленій швидкості, то свідки залишилися вражені й мовчазні, а потім не витримали та засміялися. Відео з реакцією репортерів оприлюднили в Youtube.

За даними TCD, репортери стали свідками тестового запуску майбутньої залізничної системи Японії наступного покоління. Ця лінія з'єднає Токіо та Осака, а поїздка триватиме близько години, тоді як зараз на звичайному високошвидкісному потязі цей шлях займає приблизно 2,5 години.

Максимальна швидкість потяга на лінії Chuo Shinkansen сягнула приблизно 505 км/год, що стало можливим за допомогою надпровідної магнітної левітації (відома як маглев). Електромагніти в напрямних рейках і надпровідні електромагніти на потязі відштовхують одне одного, піднімаючи потяг приблизно на 10 сантиметрів над землею після досягнення необхідної швидкості — це усуває тертя і дозволяє рухатися швидше та плавніше.

Китай і Південна Корея також використовують високошвидкісні потяги на технології маглев, і, схоже, це майбутнє високошвидкісних залізниць, що добре як для мандрівників, так і для навколишнього середовища.

"Високошвидкісні залізниці стають дедалі популярнішими у світі не лише через швидкість, але й через комфорт та доступність. Часто мандрівники діляться відео, показуючи свої приємні враження від поїздок. Коли лінія Chuo Shinkansen буде завершена, вона протягнеться приблизно на 286 кілометрів — більшість маршруту проходитиме під землею, а завершення проєкту очікується до 2037 року", — повідомляють журналісти.

