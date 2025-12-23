Предприниматель открыл Замок сладостей в городке, где Рождество празднуют круглый год (фото)

Городок Санта-Клаус в американском штате Индиана имеет выразительную рождественскую тематику в течение всего года. Именно здесь атмосфера важнейшего праздника семьи и близких царит во всех уголках локации.

В США существует один город, где Рождество празднуют круглый год. Особого символизма ему добавляет тот факт, что он называется Санта-Клаус, сообщает The Mirror.

Основанный в 1854 году под названием Санта-Фе, город столкнулся с проблемой при попытке открыть почтовое отделение. Почтовое управление штата сначала отказало, ведь в Индиане уже существовал другой городок Санта-Фе с собственной почтой.

Как именно жители остановились на названии "Санта-Клаус", — история, щедро приправленная мифами. Бывшая директор музея Санта-Клауса Нелл Гедж рассказывала, что весь город собрался накануне Рождества, чтобы придумать новое название.

Відео дня

"Двери здания внезапно открылись, маленькая девочка услышала звон колокольчиков саней Санты и воскликнула: "Santa Claus". И весь город повторил: "Santa Claus", — говорит женщина.

Статуя Санта-Клауса в одноименном городе Фото: Mirror

После этого рождественская идентичность города начала стремительно формироваться. Здесь можно прогуляться по улице Пренсера (как и многими другими, названными в честь оленей Санты), пройти мимо Рождественского озера до парка Холли.

В 1936 году местный предприниматель открыл Замок сладостей Санты. Это запустило настоящее праздничное соперничество, а к 1950 году появился ряд других рождественских бизнесов, в том числе тематический парк (ныне известный как Holiday World), где Санту можно встретить ежедневно в течение года.

Сегодня город может похвастаться многочисленными ресторанами, отелями и магазинами с рождественской тематикой. Сам город каждый год в местное почтовое отделение поступают тысячи писем, адресованных непосредственно Санта-Клаусу.

"Поэтому все посетители, которые приезжают в декабре, попадают в настоящую зимнюю сказку — похожую на масштабную рождественскую ярмарку. Но когда в январе большинство людей прячет праздничные украшения, жители Санта-Клауса этого не делают. Хотят они того или нет, но готовятся еще к одному году жизни в режиме постоянного Рождества", — пишут журналисты.

Ранее Фокус рассказывал о жизни женщины в городе Санта-Клаус. В нем проводятся ежегодные парады, фестивали огней и рождественские ярмарки, привлекающие туристов.

Впоследствии стало известно, как выглядит резиденция Санта-Клауса без снега летом. Финский городок Рованиеми, расположенный за Полярным кругом, летом является не совсем тем, что обычно мы видим во время Рождества.