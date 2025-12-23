Підприємець відкрив Замок солодощів в містечку, де Різдво святкують цілий рік (фото)

Містечко Санта-Клаус в американському штаті Індіана має виразну різдвяну тематику протягом всього року. Саме тут атмосфера найважливішого свята родини та близьких панує в усіх куточках локації.

У США існує одне місто, де Різдво святкують цілий рік. Особливого символізму йому додає той факт, що вона називається Санта-Клаус, повідомляє The Mirror.

Засноване у 1854 році під назвою Санта-Фе, місто зіткнулося з проблемою під час спроби відкрити поштове відділення. Поштове управління штату спочатку відмовило, адже в Індіані вже існувало інше містечко Санта-Фе з власною поштою.

Як саме мешканці зупинилися на назві "Санта-Клаус", — історія, щедро приправлена міфами. Колишня директорка музею Санта-Клауса Нелл Гедж розповідала, що все місто зібралося напередодні Різдва, аби придумати нову назву.

"Двері будівлі раптово відчинилися, маленька дівчинка почула дзвін дзвіночків саней Санти й вигукнула: "Santa Claus". І все місто повторило: "Santa Claus", — говорить жінка.

Статуя Санта-Клауса в однойменному місті Фото: Mirror

Після цього різдвяна ідентичність міста почала стрімко формуватися. Тут можна прогулятися вулицею Пренсера (як і багатьма іншими, названими на честь оленів Санти), пройти повз Різдвяне озеро до парку Холлі.

У 1936 році місцевий підприємець відкрив Замок солодощів Санти. Це запустило справжнє святкове суперництво, а до 1950 року з'явилася низка інших різдвяних бізнесів, зокрема тематичний парк (нині відомий як Holiday World), де Санту можна зустріти щодня протягом року.

Сьогодні місто може похвалитися численними ресторанами, готелями й крамницями з різдвяною тематикою. Саме місто щороку до місцевого поштового відділення надходять тисячі листів, адресованих безпосередньо Санта-Клаусу.

"Тому всі відвідувачі, які приїздять у грудні, потрапляють у справжню зимову казку — схожу на масштабний різдвяний ярмарок. Та коли в січні більшість людей ховає святкові прикраси, мешканці Санта-Клауса цього не роблять. Хочуть вони того чи ні, але готуються ще до одного року життя в режимі постійного Різдва", — пишуть журналісти.

