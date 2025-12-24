Женщина сделала тест ДНК, который раскрыл темный семейный секрет ее отца (фото)

Американка решила узнать больше о своем происхождении с помощью ДНК-теста, однако результаты исследования неожиданно открыли тайну, которую скрывали от нее родные.

Женщина говорит, что вся разоблаченная правда, которая противоречит всему, что ей рассказывали в семье. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

По словам женщины, идея пройти тест появилась спонтанно — после того, как ее муж получил результаты собственного анализа происхождения. Сама американка говорит, что сдала анализ на ДНК сделала ради любопытства.

"Шутила, что, может, тест покажет, кто мой настоящий отец. Но не думала, что так и произойдет", — написала она.

Женщина рассказала, что была усыновлена вместе с двумя старшими братьями и сестрами своими бабушкой и дедушкой. Она знала с детства, что имеет другого отца, чем они, и поэтому часто чувствовала себя "чужой" в семье.

"Мне постоянно напоминали, что я всего лишь полусестра. Я видела, как они ездили с папой, знакомились со своими новыми братьями и сестрами, а я оставалась в стороне", — вспоминает она.

Тест ДНК раскрыл неожиданную правду о ее отце Фото: Pexels

Ей всегда говорили, что ее отец — "конкретный человек", который платил алименты, но фактически избегал любого контакта. Со временем она перестала пытаться наладить с ним связь, но результаты ДНК-теста перевернули все.

"Оказалось, что мой биологический отец — тот же мужчина, что и у моих старших братьев и сестер", — написала женщина.

Мужчина появился в результатах, потому что сам ранее сделал тест и даже добавил свое фото. В то же время это открытие породило еще больше вопросов, поэтому женщина обратилась к своей бабушке, которая, по ее словам, "будто не удивилась".

"Она вспомнила, что мой "отец" избегал теста на отцовство, и намекнула на сложные обстоятельства с моей матерью", — отметила автор сообщения.

Мать женщины категорически отрицает результаты ДНК-анализа и настаивает, что официальный тест уже проводился. В то же время автор истории признается, что ей сложно доверять этим словам из-за прошлого матери.

"Я не осуждаю ее, но не знаю, кому верить. Я шокирована и зла. Я просто хочу получить ответы и наконец поставить в этой истории точку", — подытожила она.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному посту, пользователи поддержали женщину относительно ее выводов. Наибольшую поддержку получили такие реплики:

"Конечно, результаты ДНК-теста правдивы. Каковы шансы, что он случайно показал бы не ее отца — еще и того же человека, что и у ее братьев и сестер? Называть это ошибкой просто абсурдно";

"Хорошо, что автор узнала правду и смогла поставить точку. Такой семейный хаос действительно может сломать психику в детстве";

"Вероятность, что тест Ancestry настолько ошибся, почти нулевая. А совпадение с отцом ее сводных братьев и сестер слишком точное, чтобы его игнорировать";

"ДНК важна не только эмоционально, но и для здоровья. Но иногда семья, которую мы выбираем сами, значит гораздо больше, чем та, в которой родились".

