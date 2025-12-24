Жінка зробила тест ДНК, який розкрив темний сімейний секрет її батька (фото)

Американка вирішила дізнатися більше про своє походження за допомогою ДНК-тесту, проте результати дослідження несподівано відкрили таємницю, яку приховували від неї рідні.

Жінка говорить, що вся викрита правда, яка суперечить всьому, що їй розповідали в родині. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

За словами жінки, ідея пройти тест з'явилася спонтанно — після того, як її чоловік отримав результати власного аналізу походження. Сама американка говорить, що здала аналіз на ДНК зробила заради цікавості.

"Жартувала, що, може, тест покаже, хто мій справжній батько. Але не думала, що так і станеться", — написала вона.

Жінка розповіла, що була всиновлена разом із двома старшими братами та сестрами своїми бабусею й дідусем. Вона знала з дитинства, що має іншого батька, ніж вони, і через це часто відчувала себе "чужою" в родині.

"Мені постійно нагадували, що я лише напівсестра. Я бачила, як вони їздили з татом, знайомилися зі своїми новими братами й сестрами, а я залишалася осторонь", — згадує вона.

Тест ДНК рокзрив неочікувану правду про її батька Фото: Pexels

Їй завжди казали, що її батько — "конкретний чоловік", який платив аліменти, але фактично уникав будь-якого контакту. Згодом вона перестала намагатися налагодити з ним зв’язок, але результати ДНК-тесту перевернули все.

"Виявилося, що мій біологічний батько — той самий чоловік, що й у моїх старших братів і сестер", — написала жінка.

Чоловік з’явився у результатах, бо сам раніше зробив тест і навіть додав своє фото. Водночас це відкриття породило ще більше запитань, тому жінка звернулася до своєї бабусі, яка, за її словами, "ніби не здивувалася".

"Вона згадала, що мій "батько" уникав тесту на батьківство, і натякнула на складні обставини з моєю матір'ю", — зазначила авторка допису.

Мати жінки натомість категорично заперечує результати ДНК-аналізу й наполягає, що офіційний тест уже проводився. Водночас авторка історії зізнається, що їй складно довіряти цим словам через минуле матері.

"Я не засуджую її, але не знаю, кому вірити. Я шокована та зла. Я просто хочу отримати відповіді й нарешті поставити в цій історії крапку", — підсумувала вона.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного посту, користувачі підтримали жінку щодо її висновків. Найбільшої підтримки здобули такі репліки:

"Звісно, результати ДНК-тесту правдиві. Які шанси, що він випадково показав би не її батька — ще й того самого чоловіка, що й у її братів і сестер? Називати це помилкою просто абсурдно";

"Добре, що авторка дізналася правду й змогла поставити крапку. Такий сімейний хаос справді може зламати психіку в дитинстві";

"Ймовірність, що тест Ancestry настільки помилився, майже нульова. А збіг із батьком її зведених братів і сестер надто точний, щоб його ігнорувати";

"ДНК важлива не лише емоційно, а й для здоров'я. Але інколи сім'я, яку ми обираємо самі, значить набагато більше, ніж та, в якій народилися".

