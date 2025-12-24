Пара купила дом неугомонного фаната барахолок: что нашли внутри (видео)

Пара Лили и Эллис из британского Шеффилда купила частный дом бывшего владельца, который был огромным фанатом собирать хлам. Увиденное внутри дома поразило партнеров и соцсети.

По словам Лили и Эллиса, их уверяли, что к моменту заселения дом будет полностью освобожден, однако все оказалось совсем иначе. Об этом они сообщили в своем TikTok.

"В свои 30 ты покупаешь дом собирателей хлама. Продавец, риелтор и юрист скажут тебе, что дом очищен. Очень важно им не верить", — говорится в подписи к видео, которое набрало более 700 тыс. просмотров в соцсетях.

Запись начинается с кадров контейнера, полного мусора, после чего Лили и Эллис заходят в дом, чтобы показать, что там осталось. В помещении стояла мебель, электроприборы и бытовая техника, пол и поверхности были завалены коробками, а кухонные шкафы — заполнены едой. В холодильнике тоже были продукты, а в стиральной машине осталась одежда предыдущего владельца.

"Еда была первым, за что мы взялись. Было множество консервов и других продуктов. Часть из них была еще пригодна к потреблению, но многие — уже нет", — говорит Лили.

Она уточнила, что среди оставленных вещей были очень странные предметы: ковбойская шляпа, коробки со строительной шпаклевкой, а также большое количество инструментов, будто в доме планировали ремонт. Там нашли защитные покрытия для покраски, красивый инструментальный пояс, стремянки, кисти и резак для плитки.

Лили также отметила, что предыдущий владелец оставил два новых пароочистителя для обоев, халат в заводской упаковке, кастрюли из нержавейки и другие кухонные принадлежности. Она добавила, что в доме было много книг о рыбалке, а также "кое-что на подоконнике, что ей запрещено показывать в соцсетях".

"Как считаете, это сокровище?" — пошутила британка о находках в доме бывшего собирателя хлама.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи не скрывали шока от увиденного. Больше всего юзеры поддержали такие реплики:

"Вещи в стиральной машине?! Это безумие. И очень грустно, потому что, возможно, кто-то умер". Однако Лили уточнила: "Он точно не умер — в день завершения сделки сидел на диване и пил пиво. Не было упаковано ни одной вещи".

"Если у вас есть это письменно указано о чистоте в доме, то заставьте их оплатить уборку. Я был бы крайне недоволен таким сюрпризом";

"Ваш адвокат может передать только ту информацию, которую ему предоставили. Если в форме о состоянии имущества указано, что дом будет освобожден до завершения сделки, то оставление его в таком виде является нарушением контракта";

"Надо "напрячь" своих юристов написать продавцу о беспорядке дома. Сохраняйте все чеки по покупкам и уборке, потому что потом их можно приложить к иску или получить компенсацию в суде".

