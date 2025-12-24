Пара купила будинок невгамовного фаната барахолок: що знайшли всередині (відео)

Пара Лілі та Елліс з британського Шеффілда купила приватний будинок колишнього власника, який був величезним фанатом збирати мотлох. Побачене всередині дому вразило партнерів і соцмережі.

За словами Лілі та Елліса, їх запевняли, що до моменту заселення будинок буде повністю звільнений, однак все виявилося зовсім інакше. Про це вони повідомили у своєму TikTok.

"У свої 30 ти купуєш будинок збирачів мотлоху. Продавець, рієлтор і юрист скажуть тобі, що будинок очищено. Дуже важливо їм не вірити", — йдеться в підписі до відео, яке набрало понад 700 тис. переглядів у соцмережах.

Запис починається з кадрів контейнера, повного сміття, після чого Лілі та Елліс заходять у будинок, щоб показати, що там залишилося. У приміщенні стояли меблі, електроприлади та побутова техніка, підлога й поверхні були завалені коробками, а кухонні шафи — заповнені їжею. У холодильнику теж були продукти, а в пральній машині залишився одяг попереднього власника.

Відео дня

"Їжа була першим, за що ми взялися. Було безліч консервів та інших продуктів. Частина з них була ще придатна до споживання, але багато — вже ні", — говорить Лілі.

Вона уточнила, що серед залишених речей були дуже дивні предмети: ковбойський капелюх, коробки з будівельною шпаклівкою, а також велика кількість інструментів, ніби в будинку планували ремонт. Там знайшли захисні покриття для фарбування, гарний інструментальний пояс, драбини, пензлі та різак для плитки.

Лілі також зазначила, що попередній власник залишив два нові пароочисники для шпалер, халат у заводській упаковці, каструлі з нержавійки та інше кухонне приладдя. Вона додала, що у будинку було багато книжок про риболовлю, а також "дещо на підвіконні, що їй заборонено показувати в соцмережах".

"Як вважаєте, це скарб?" — пожартувала британка про знахідки в домі колишнього збирача мотлоху.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі не приховували шоку від побаченого. Найбільше юзери підтримали такі репліки:

"Речі в пральній машині?! Це божевілля. І дуже сумно, бо, можливо, хтось помер". Однак Лілі уточнила: "Він точно не помер — у день завершення угоди сидів на дивані й пив пиво. Не було спаковано жодної речі".

"Якщо у вас є це письмово вказано про чистоту в домі, то змусьте їх оплатити прибирання. Я був би вкрай незадоволений таким сюрпризом";

"Ваш адвокат може передати лише ту інформацію, яку йому надали. Якщо у формі про стан майна вказано, що будинок буде звільнений до завершення угоди, то залишення його в такому вигляді є порушенням контракту";

"Треба "напрягти" своїх юристів написати продавцеві про безлад удома. Зберігайте всі чеки щодо покупок і прибирання, бо потім їх можна додати до позову або ж отримати компенсацію в суді".

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка оплатила шикарне Різдво й заощадила тисячі. Американка Тіффані Батлер заробляє майже тисячі доларів на місяць, обшукуючи сміттєві баки магазинів у пошуках викинутих предметів.

Згодом стало відомо, що жінка знайшла "скарб" у своєму будинку. Під час ремонту свого 112-річного будинку мешканка США зробила несподівану знахідку, яка перетворила рутинні роботи на невелику пригоду.