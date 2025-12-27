Думал, что его бросили: собака запаниковала в парке, но дальше произошло неожиданное (видео)

Американец Джейк решил выпустить своего питбуля Лекса прогуляться, но потом четвероногий начал оглядываться в парке и искать хозяина. На мгновение пес казался потерянным, пока не произошло неожиданное.

Охваченный паникой, собака начала крутиться, пытаясь найти Джейка, и поднималась на самые высокие точки вокруг, чтобы осмотреть местность и увидеть знакомую фигуру. Видео с паникой четвероногого было обнародовано в TikTok.

Видео стало вирусным — набрало 1,8 миллиона просмотров в соцсетях. На кадрах видно, как Лекс сначала радостно бегает по парку, а потом повернувшись назад и не увидев никого рядом, пес замирает.

Собака решила, что хозяин Джейк оставил его одного. Охваченный паникой, собака начал крутить головой, пытаясь найти Джейка.

В конце концов мужчина вышел из тайника и позвал Лекса. Пес мгновенно бросился к нему, безумно виляя хвостом как будто с явным облегчением от того, что его владелец теперь был рядом.

Відео дня

"Честно говоря, меня это немного растрогало, потому что он действительно очень обеспокоился. Именно поэтому я и позвал его", — сказал Джейк в комментарии Newsweek.

По словам Джейка, он не волновался, ведь они с Лексом неразлучны еще с тех пор, когда хвостатому было всего восемь недель. Кроме того, мужчина объяснил, что иногда специально делает такое упражнение, чтобы тренировать внимательность собаки.

Иногда Лекс настолько "теряется в нюхании", что отбегает слишком далеко и не сразу замечает, что хозяина нет рядом. Как показывает видео, обоняние может погрузить собаку в собственный мир, заставляя владельцев, например Джейка, звать любимца обратно.

"Он прибегает ко мне очень радостный и после этого еще внимательнее следит за мной", — отметил мужчина.

Реакция соцсетей

Пользователи с такой практикой владельца питбуля не согласились. Многие советуют Джейку, чтобы больше он "никогда так не делал", а больше всего одобрения получили такие сообщения:

"Немедленно попроси у него прощения";

"Это было некрасиво. Он так волновался";

"То, как он залез на деревянную конструкцию, чтобы посмотреть с самой высокой точки и найти тебя, говорит само за себя";

"Это — твой друг, поэтому лучше не делай так. Просто держи его рядом, это будет гораздо лучше".

Ранее Фокус рассказывал о том, как пудель обходил запрет не спать на диване. Жительница Канады Алесия ранее запретила своему пуделю Тедди спать на ее диване, но когда она выходит из дома, то заметила наглую выходку четверолапого.

Впоследствии стало известно, что ретривер извинился за заваленную праздничную елку. Через мгновение, когда пес понял, что его поступок попал на камеру, он решил извиниться за содеянное.