Думав, що його покинули: собака запанікував у парку, та далі сталося неочікуване (відео)

Американець Джейк вирішив випусти свого пітбуля Лекса прогулятися, але потім чотирилапий почав оглядатися в парку і шукати господаря. На мить пес здавався загубленим, допоки не сталося неочікуване.

Охоплений панікою, собака почав крутитися, намагаючись знайти Джейка, та піднімався на найвищі точки навколо, щоб оглянути місцевість і побачити знайому постать. Відео з панікою чотирилапого був оприлюднений в TikTok.

Відео стало вірусним — набрав 1,8 мільйона переглядів у соцмережах. На кадрах видно, як Лекс спочатку радісно бігає парком, а потім повернувшись назад і не побачивши нікого поруч, пес завмирає.

Собака вирішив, що господар Джейк покинув його самого. Охоплений панікою, собака почав крутити головою, намагаючись знайти Джейка.

Зрештою чоловік вийшов зі схованки та покликав Лекса. Пес миттєво кинувся до нього, шалено виляючи хвостом наче з явним полегшенням від того, що його власник тепер був поруч.

Відео дня

"Чесно кажучи, мене це трохи розчулило, бо він справді дуже занепокоївся. Саме тому я й покликав його", — сказав Джейк у коментарі Newsweek.

За словами Джейка, він не хвилювався, адже вони з Лексом нерозлучні ще з того часу, коли хвостатому було лише вісім тижнів. Крім того, чоловік пояснив, що іноді спеціально робить таку вправу, аби тренувати уважність собаки.

Часом Лекс настільки "загублюється у нюханні", що відбігає занадто далеко й не одразу помічає, що господаря немає поруч. Як показує відео, нюх може занурити собаку у власний світ, змушуючи власників, як-от Джейка, кликати улюбленця назад.

"Він прибігає до мене дуже радісний і після цього ще уважніше стежить за мною", — зазначив чоловік.

Реакція соцмереж

Користувачі з такою практикою власника пітбуля не погодилися. Багато хто радить Джейку, аби більше він "ніколи так не робив", а найбільше схвалення отримали такі дописи:

"Негайно попроси в нього вибачення";

"Це було негарно. Він так хвилювався";

"Те, як він заліз на дерев’яну конструкцію, щоб подивитися з найвищої точки й знайти тебе, говорить саме за себе";

"Це — твій друг, тому краще не роби так. Просто тримай його поруч, це буде значно краще".

