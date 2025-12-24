Огромную океанскую яхту за $100 млн заметили на реке: жители не поверили глазам

Жители Чикаго (США) стали свидетелями редкого и неожиданного зрелища. По городской реке прошла гигантская яхта стоимостью около 100 миллионов долларов.

Появление роскошного судна вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях и одновременно запустило волну критики из-за экологического вреда. Об этом пишет TCD.

243-футовую (74 метра) яхту заметили в гавани Бернхэма, после чего она направилась вниз по реке. Фотография судна быстро разошлась по форуму Reddit, где пользователи попытались выяснить, что именно делает океанская яхта в городе, который находится примерно в 800 милях (1287 км) от ближайшего побережья и более чем в 2000 милях (1931 км), если следовать водными путями.

Комментаторы выдвигали разные версии. Один из пользователей предположил, что владельцы могли прибыть в Чикаго ради музыкального фестиваля Suenos, проходящего в Грант-парке. Другие отмечали, что само появление такого судна в реке выглядит почти сюрреалистично.

Ежегодные расходы на эксплуатацию яхты оцениваются примерно в 10 млн долларов Фото: Reddit

Яхта была идентифицирована как New Secret. По имеющейся информации, судно, предположительно принадлежащее семье Лопес из Сан-Паулу, было построено в 2017 году и ранее ходило по водам Норвегии и Средиземного моря. Совсем недавно его также замечали в районе Тысячи островов на севере штата Нью-Йорк.

Один из пользователей Reddit назвал яхту "абсолютно огромной", и с этим трудно поспорить. Хотя в мире существуют и более крупные суда, именно в Чикаго она выглядела особенно внушительно, ведь городская река плохо приспособлена для таких размеров.

Чем оснащено судно за $100 миллионов

Известно, что New Secret рассчитана на 12 гостей и экипаж из 19 человек. На борту есть спа-зона, вертолетная площадка, несколько бассейнов и современный развлекательный комплекс. Однако за этот уровень комфорта приходится дорого платить. Ежегодные расходы на эксплуатацию яхты оцениваются примерно в 10 миллионов долларов.

Издание отмечает, что роскошь судна стала поводом не только для восхищения, но и для резкой критики. Подобные яхты считаются одними из самых вредных для окружающей среды транспортных средств. Даже самые "экологичные" модели сжигают огромное количество дизельного топлива.

По оценкам экологов, средняя суперяхта выбрасывает в атмосферу сотни тонн загрязняющих веществ в год, что в тысячи раз больше, чем обычный автомобиль. Кроме того, такие суда наносят вред экосистемам из-за неправильной постановки на якорь, утечек топлива, пластиковых отходов и сильного шума, который пугает дикую природу.

