Величезну океанську яхту за $100 млн помітили на річці: жителі не повірили очам

Жителі Чикаго (США) стали свідками рідкісного і несподіваного видовища. Міською річкою пройшла гігантська яхта вартістю близько 100 мільйонів доларів.

Поява розкішного судна викликала справжній ажіотаж у соцмережах і водночас запустила хвилю критики через екологічну шкоду. Про це пише TCD.

243-футову (74 метри) яхту помітили в гавані Бернхема, після чого вона попрямувала вниз по річці. Фотографія судна швидко розійшлася форумом Reddit, де користувачі спробували з'ясувати, що саме робить океанська яхта в місті, що розташоване приблизно за 800 миль (1287 км) від найближчого узбережжя та за понад 2000 миль (1931 км), якщо прямувати водними шляхами.

Коментатори висували різні версії. Один із користувачів припустив, що власники могли прибути в Чикаго заради музичного фестивалю Suenos, що проходить у Грант-парку. Інші зазначали, що сама поява такого судна в річці має майже сюрреалістичний вигляд.

Щорічні витрати на експлуатацію яхти оцінюються приблизно в 10 млн доларів Фото: Reddit

Яхта була ідентифікована як New Secret. За наявною інформацією, судно, яке, ймовірно, належить родині Лопес із Сан-Паулу, було побудовано 2017 року і раніше ходило водами Норвегії та Середземного моря. Зовсім недавно його також помічали в районі Тисячі островів на півночі штату Нью-Йорк.

Один із користувачів Reddit назвав яхту "абсолютно величезною", і з цим важко посперечатися. Хоча у світі існують і більші судна, саме в Чикаго вона виглядала особливо переконливо, адже міська річка погано пристосована для таких розмірів.

Чим оснащене судно за $100 мільйонів

Відомо, що New Secret розрахована на 12 гостей і екіпаж із 19 осіб. На борту є спа-зона, вертолітний майданчик, кілька басейнів і сучасний розважальний комплекс. Однак за цей рівень комфорту доводиться дорого платити. Щорічні витрати на експлуатацію яхти оцінюються приблизно в 10 мільйонів доларів.

Видання зазначає, що розкіш судна стала приводом не тільки для захоплення, а й для різкої критики. Подібні яхти вважаються одними з найшкідливіших для навколишнього середовища транспортних засобів. Навіть найбільш "екологічні" моделі спалюють величезну кількість дизельного палива.

За оцінками екологів, середня суперяхта викидає в атмосферу сотні тонн забруднювальних речовин на рік, що в тисячі разів більше, ніж звичайний автомобіль. Крім того, такі судна завдають шкоди екосистемам через неправильну постановку на якір, витоки пального, пластикові відходи та сильний шум, який лякає дику природу.

