Предрождественский каток для друзей обернулся абсурдом: во всем виноват лед (видео)

Британка Люпе Баенс вместе с друзьями пришла покататься на коньках, но через несколько минут поняла, что ее обманули. Оказалось, что причиной подставы было подозрительное покрытие катка.

29-летняя женщина вместе с двумя друзьями решила, что это будет идеальный способ "начать рождественский сезон". Об этом сообщает WhatstheJam.

Через несколько минут выяснилось, что вместо льда каток состоял из пластиковых панелей. Девушка говорит, что она с друзьями ожидали именно ледового покрытия, но не ожидала такого "основания".

"Мы ожидали, что сможем нормально кататься, ведь на всех постерах было написано, что это каток для скольжения. Когда мы получили коньки, увидели, что там только два других человека, а под ногами — пластик вместо льда", — рассказала Люпе.

Люпе встала на коньки и Фото: скриншот

По ее словам, попытки покататься были напрасными, потому что как только она пыталась скользнуть, то застревала на этом участке. Поэтому ни о каком катании не могло быть и речи, добавляет британка.

Пробыв 10 минут на "катке", она с друзьями покинула локации, а на следующий день компании вернули деньги после жалобы по электронной почте.

"Нам было смешно, но в то же время мы почувствовали себя немного обманутыми. В рекламе везде писали "лед", даже на большом экране на крыше было изображение катающихся людей. Это было забавно, потому что льда там не было вообще. Мы пытались ходить кругом и "кататься", но это было невозможно", — сказала Люпе.

Реклама того самого катка в Лондоне

Поскольку посетителей почти не было, друзья быстро заскучали, сдали коньки и пошли выпить в соседний бар. По словам Люпе, этот опыт остался скорее забавным воспоминанием, но повторять его она не планирует.

"Я не жаловалась персоналу — это была не их вина. Но взяла контакт главного офиса и на следующий день написала с просьбой вернуть средства. Это было смешно, но мы точно не стали бы бронировать это еще раз и не рекомендовали бы никому", — резюмировала жительница Туманного Альбиона.

