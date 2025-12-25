Передріздвяна ковзанка для друзів обернулася абсурдом: у всьому винуватий лід (відео)

Британка Люпе Баєнс разом із друзями прийшла покататися на ковзанах, але за кілька хвилин зрозуміла, що її обманули. Виявилося, що причиною підстави було підозріле покриття ковзанки.

29-річна жінка разом із двома друзями вирішила, що це буде ідеальний спосіб "розпочати різдвяний сезон". Про це повідомляє WhatstheJam.

За кілька хвилин з'ясувалося, що замість льоду ковзанка складалася з пластикових панелей. Дівчина говорить, що вона з друзями очікували саме льодового покриття, але не очікувала такої "підстави".

"Ми очікували, що зможемо нормально кататися, адже на всіх постерах було написано, що це ковзанка для ковзання. Коли ми отримали ковзани, побачили, що там лише двоє інших людей, а під ногами — пластик замість льоду", — розповіла Люпе.

Люпе стала на ковзани та Фото: скриншот

За її словами, спроби покататися були марними, бо як тільки вона намагалася ковзнути, то застрягала на цій ділянці. Тому про жодне катання не могло бути мови, додає британка.

Відео дня

Пробувши 10 хвилин на "ковзанці", вона з друзями покинула локації, а наступного дня компанії повернули гроші після скарги електронною поштою.

"Нам було смішно, але водночас ми відчули себе трохи ошуканими. У рекламі всюди писали "лід", навіть на великому екрані на даху було зображення людей, які катаються. Це було кумедно, бо льоду там не було взагалі. Ми намагалися ходити колом і "кататися", але це було неможливо", — сказала Люпе.

Реклама тієї самої ковзанки в Лондоні

Оскільки відвідувачів майже не було, друзі швидко занудьгували, здали ковзани й пішли випити до сусіднього бару. За словами Люпе, цей досвід залишився радше кумедним спогадом, але повторювати його вона не планує.

"Я не скаржилася персоналу — це була не їхня провина. Але взяла контакт головного офісу й наступного дня написала з проханням повернути кошти. Це було смішно, але ми точно не стали б бронювати це ще раз і не рекомендували б нікому", — резюмувала мешканка Туманного Альбіону.

Раніше Фокус розповідав про те, як iPhone застряг під льодом і привернув увагу сотні туристів. Ковзанка стала місцевою визначною пам'яткою після того, коли один із робітників загубив телефон своєї доньки.

Згодом стало відомо, що вчені знайшли середньовічний кістяний ковзан. Подібні артефакти виявляли в цій місцевості протягом багатьох років, що свідчить про важливість зимових подорожей.