Девушка расплакалась от братского подарка на Рождество: юноша потратил все свои карманные (видео)

Мать троих детей Эшли Мур из Джорджии (США) рассказала, что ее сын Уэстон решил порадовать свою старшую сестру Эддисон. Девушка не смогла удержать слез, когда увидела, какой подарок на Рождество подготовил ее брат.

Госпожа Мур рассказала, что Уэстон накапливал деньги и награды в школе за хорошее поведение, а потом решил сделать необычный подарок на Рождество. Об этом мама детей рассказала изданию People.

Ролик стал вирусным — набрал более 8,7 млн просмотров. По словам женщины, когда сын он поделился с ней этой идеей, и она не делала преград ему.

Впоследствии Уэстон взял средства и выиграл в школьной лотерее велосипед для сестры, а затем — вывел Эддисон на улицу, чтобы показать ей велосипед.

"Больше всего меня поразил этот момент эмоций между ними. Это был такой чистый, искренний момент. Мое сердце почти взрывалось от гордости, благодарности и эмоций одновременно. Это один из тех моментов, которые остаются с тобой навсегда как с отцом или матерью", — говорит мама троих детей.

Американка говорит, что отзывы были невероятными в адрес ее семьи. Женщина надеется, что эта история вдохновит других на простые и вдумчивые поступки.

"Мы поделились моментом, который много значил для нашей семьи без всяких ожиданий. Это прекрасное напоминание о том, сколько добра еще существует в мире", — говорит госпожа Мур.

Реакция соцсетей

Пользователи в сети выразили восторг от увиденных кадров. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Вы воспитали замечательного ребенка";

"Я не могу сдержать слез из-за того, что он потратил все свои сбережения на сестру, я не была готова!";

"Какой бескорыстный брат";

"Видео всего дня: любите и берегите близких".

