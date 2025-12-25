Дівчина розплакалася від братового подарунка на Різдво: юнак витратив усі свої кишенькові (відео)

Мата трьох дітей Ешлі Мур з Джорджії (США) розповіла, що її син Вестон вирішив порадувати свою старшу сестру Еддісон. Дівчина не змогла втримати сліз, коли побачила, який подарунок на Різдво підготував її брат.

Пані Мур розповіла, що Вестон накопичував гроші та нагороди в школі за хорошу поведінку, а потім вирішив зробити незвичний подарунок на Різдво. Про це мама дітей розповіла виданню People.

Ролик став вірусним — набрав понад 8,7 млн переглядів. За словами жінки, коли син він поділився з нею цю ідею, і вона не робила перепон йому.

Згодом Вестон взяв кошти та виграв у шкільній лотереї велосипед для сестри, а згодом — вивів Еддісон на вулицю, щоб показати їй велосипед.

"Найбільше мене вразив цей момент емоцій між ними. Це був такий чистий, щирий момент. Моє серце майже вибухало від гордості, вдячності та емоцій одночасно. Це один із тих моментів, які залишаються з тобою назавжди як з батьком чи матір’ю", — говорить мама трьох дітей.

Відео дня

Американка говорить, що відгуки були неймовірними на адресу її родини. Жінка сподівається, що ця історія надихне інших на прості та вдумливі вчинки.

"Ми поділилися моментом, який багато значив для нашої родини без жодних очікувань. Це чудове нагадування про те, скільки добра ще існує у світі", — говорить пані Мур.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі висловили захоплення від побачених кадрів. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ви виховали чудову дитину";

"Я не можу стримати сліз через те, що він витратив усі свої заощадження на сестру, я не була готова!";

"Який безкорисливий брат";

"Відео усього дня: любіть та бережіть близьких".

