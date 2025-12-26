Огромный авиалайнер стоимостью более 1 млн долларов "потеряли" прямо в аэропорту

В Индии произошла история, больше похожая на сюжет сериала, чем на реальность. Пассажирский самолет Boeing 737-200, бесследно исчезнувший более десяти лет назад, был неожиданно обнаружен на территории аэропорта, откуда он когда-то и пропал.

Речь идет о лайнере индийской авиакомпании Indian Airlines длиной около 30 метров. Самолет без пассажиров находился в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Бозе в Калькутте и каким-то образом оказался "потерянным" для авиакомпании почти на 13 лет. Об этом пишет Unilad.

Air India, которая объединилась с Indian Airlines еще в 2007 году, признала, что воздушное судно числилось утраченным с 2012 года. Все это время Boeing с размахом крыльев около 29 метров и высотой более 11 метров спокойно стоял на аэродроме, пока о нем внезапно не напомнили счетом за парковку.

По данным местных властей, авиакомпании выставили плату за стоянку в размере примерно 115 тысяч долларов (4,8 млн гривен). Именно этот запрос и стал моментом "внезапного прозрения". В компании поняли, что самолет никуда не исчезал и все это время находился в аэропорту.

Відео дня

Авиакомпании выставили плату за стоянку в размере примерно 115 тысяч долларов Фото: X (Twitter)

Любопытно, что аэропорт в Калькутте нельзя назвать гигантским лабиринтом. В нем всего две взлетно-посадочные полосы. Тем не менее огромный лайнер стоимостью более миллиона долларов каким-то образом выпал из официальных документов.

Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон объяснил, что самолет был списан в период аренды Индийской почтовой службой, использовавшей его как грузовой. По неизвестной причине информация о борте не попала в финальные реестры.

После повторного "обнаружения" самолет решили не возвращать в небо. Его продали, а новый владелец планирует использовать Boeing для обучения инженеров и противопожарных служб.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса назвала лучшие бюджетные направления, которые стоит посетить в 2026 году.

Также стало известно, что миллиардер на яхте, меняющей цвет, остановился у побережья и начал "играть в Монополию".