Величезний авіалайнер вартістю понад 1 млн доларів "загубили" просто в аеропорту

В Індії сталася історія, більше схожа на сюжет серіалу, ніж на реальність. Пасажирський літак Boeing 737-200, який безслідно зник понад десять років тому, було несподівано виявлено на території аеропорту, звідки він колись і зник.

Йдеться про лайнер індійської авіакомпанії Indian Airlines довжиною близько 30 метрів. Літак без пасажирів перебував у міжнародному аеропорту імені Нетаджі Субхаша Чандри Бозе в Калькутті і якимось чином виявився "загубленим" для авіакомпанії майже на 13 років. Про це пише Unilad.

Air India, яка об'єдналася з Indian Airlines ще 2007 року, визнала, що повітряне судно вважалося втраченим з 2012 року. Увесь цей час Boeing із розмахом крил близько 29 метрів і висотою понад 11 метрів спокійно стояв на аеродромі, поки про нього раптово не нагадали рахунком за паркування.

За даними місцевої влади, авіакомпанії виставили плату за стоянку в розмірі приблизно 115 тисяч доларів (4,8 млн гривень). Саме цей запит і став моментом "раптового прозріння". У компанії зрозуміли, що літак нікуди не зникав і весь цей час перебував в аеропорту.

Авіакомпанії виставили плату за стоянку в розмірі приблизно 115 тисяч доларів Фото: X (Twitter)

Цікаво, що аеропорт у Калькутті не можна назвати гігантським лабіринтом. У ньому всього дві злітно-посадкові смуги. Проте величезний лайнер вартістю понад мільйон доларів якимось чином випав з офіційних документів.

Генеральний директор Air India Кемпбелл Вілсон пояснив, що літак був списаний у період оренди Індійською поштовою службою, яка використовувала його як вантажний. З невідомої причини інформація про борт не потрапила до фінальних реєстрів.

Після повторного "виявлення" літак вирішили не повертати в небо. Його продали, а новий власник планує використовувати Boeing для навчання інженерів і протипожежних служб.

